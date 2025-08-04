https://ria.ru/20250804/sakhalin-2033160093.html

Жителей Сахалина предупредили о сильных дождях на острове

Жителей Сахалина предупредили о сильных дождях на острове - РИА Новости, 04.08.2025

Жителей Сахалина предупредили о сильных дождях на острове

Сильные дожди ожидаются с вечера понедельника на территории всего Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:39:00+03:00

2025-08-04T04:39:00+03:00

2025-08-04T04:39:00+03:00

сахалин

россия

александровск-сахалинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Сильные дожди ожидаются с вечера понедельника на территории всего Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России. По информации сахалинского управления Росгидромета, вечером 4 и ночью 5 августа в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. На отдельных реках острова во вторник возможен подъем воды на 0,5–1 метр. "Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечает пресс-служба ведомства. Спасатели рекомендуют жителям без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта и соблюдать на дороге скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20250803/moskva-2033104671.html

сахалин

россия

александровск-сахалинский

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сахалин, россия, александровск-сахалинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр