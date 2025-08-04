https://ria.ru/20250804/rossiya-2033359011.html

Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России

Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России - РИА Новости, 04.08.2025

Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России

Минпросвещения РФ сохранит в школах по всей стране изучение родных языков (языков народов России), сообщил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:48:00+03:00

2025-08-04T21:48:00+03:00

2025-08-04T21:48:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ сохранит в школах по всей стране изучение родных языков (языков народов России), сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Ранее министерство образования и науки Татарстана обратилось к министерству просвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю с 1 сентября 2025 года. "Родные языки – это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения РФ. В ведомстве добавили, что с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не меняется. "Вместе с тем в 1 классе изменяется форма проведения занятий – 1 час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму, наиболее подходящую для первоклассников. Соответствующие рекомендации направлены в субъекты РФ", - рассказали РИА Новости в министерстве. В министерстве отметили, что ведомство намерено и дальше развивать систему поддержки изучения родных языков (языков народов РФ), включая подготовку учебных материалов и повышение квалификации педагогов.

https://ria.ru/20250525/obschestvoznanie-2018929988.html

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общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)