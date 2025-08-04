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Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России - РИА Новости, 04.08.2025
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21:48 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033359011.html
Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России
Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России - РИА Новости, 04.08.2025
Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России
Минпросвещения РФ сохранит в школах по всей стране изучение родных языков (языков народов России), сообщил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:48:00+03:00
2025-08-04T21:48:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ сохранит в школах по всей стране изучение родных языков (языков народов России), сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Ранее министерство образования и науки Татарстана обратилось к министерству просвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю с 1 сентября 2025 года. "Родные языки – это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения РФ. В ведомстве добавили, что с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не меняется. "Вместе с тем в 1 классе изменяется форма проведения занятий – 1 час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму, наиболее подходящую для первоклассников. Соответствующие рекомендации направлены в субъекты РФ", - рассказали РИА Новости в министерстве. В министерстве отметили, что ведомство намерено и дальше развивать систему поддержки изучения родных языков (языков народов РФ), включая подготовку учебных материалов и повышение квалификации педагогов.
https://ria.ru/20250525/obschestvoznanie-2018929988.html
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общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России

Кравцов: Минпросвещения сохранит в школах изучение родных языков народов России

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ сохранит в школах по всей стране изучение родных языков (языков народов России), сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
Ранее министерство образования и науки Татарстана обратилось к министерству просвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю с 1 сентября 2025 года.
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"Родные языки – это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.
В ведомстве добавили, что с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не меняется.
"Вместе с тем в 1 классе изменяется форма проведения занятий – 1 час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму, наиболее подходящую для первоклассников. Соответствующие рекомендации направлены в субъекты РФ", - рассказали РИА Новости в министерстве.
В министерстве отметили, что ведомство намерено и дальше развивать систему поддержки изучения родных языков (языков народов РФ), включая подготовку учебных материалов и повышение квалификации педагогов.
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ОбществоРоссияСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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