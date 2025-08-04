Эксперт объяснил новую позицию России по РСМД
Леонков: Запад так и не услышал предостережения Москвы по ракетам в Европе
Военный эксперт Алексей Леонков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия отныне не ограничивает себя добровольным мораторием по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД), потому что Запад так и не услышал предостережения Москвы насчет его желания разместить такие ракеты в Европе, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
"История этого вопроса тянется с того времени, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кстати, это произошло в первый президентский срок Дональда Трампа. Американская сторона мотивировала это тем, что якобы растет российская угроза и на нее нужно отвечать", - напомнил Леонков.
По его словам, по прошествии времени после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД "мы убедились, что планы Соединенных Штатов Америки по размещению ракет средней дальности в странах Европы уже сверстаны".
"В 2026 на территории ФРГ должны появиться первые установки системы Typhon - это сухопутный Tomahawk, по-другому и не скажешь. И должны быть размещены ракеты средней дальности Dark Eagle, которые, как утверждают американцы, способны лететь до цели со скоростью 5-6 Махов, и что это является "ноу-хау" в области американского управляемого гиперзвука", - отметил эксперт.
Но Россия создала и запустила в серийное производство ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник", добавил Леонков.
"Мы много раз предупреждали Запад по поводу их желания разместить ракетные комплексы РСМД в Европе. Они нас не услышали. Поэтому Российская Федерация более не считает себя связанной с этим договором и с ранее принятыми самоограничениями", - подчеркнул эксперт.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
В начале июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что США уже не откликнутся на предложение России о моратории.