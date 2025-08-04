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В Смоленской области молодые врачи получили жилье по госпрограмме

В Смоленской области молодые врачи получили жилье по госпрограмме - РИА Новости, 05.08.2025

В Смоленской области молодые врачи получили жилье по госпрограмме

Еще несколько врачей, начавших работу в Сафоновском округе Смоленской области, получили квартиры, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-04T20:50:00+03:00

2025-08-04T20:50:00+03:00

2025-08-05T10:42:00+03:00

смоленская область

сафоново

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Еще несколько врачей, начавших работу в Сафоновском округе Смоленской области, получили квартиры, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. "Поддерживаем молодых врачей на старте их профессионального пути. Важно, чтобы они оставались работать в регионе после окончания вуза, приезжали работать в поликлиники и больницы в муниципалитеты, создавали здесь семьи. Для привлечения кадров мы реализуем комплекс мер поддержки. Одна из них — предоставление жилья", - написал Анохин. Так, ключи от новой квартиры получил врач-стоматолог Андрей Струнов. Он переехал в Сафоново вместе с супругой и двумя детьми после окончания вуза. Андрей стал участником программы "Земский доктор" и получил единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. Новую служебную квартиру получила и врач-педиатр Ксения Стоян. Помимо единовременной выплаты, ей предоставили жилье в новостройке. Еще две квартиры подготовлены для рентгенологи и гинеколога - новых сотрудников Сафоновской ЦРБ. "Специалисты получают квартиры по договору найма служебного помещения. Отмечу, что все они — целевики. Сегодня по целевым договорам с Сафоновской ЦРБ обучаются более 20 студентов. После завершения учебы они также придут работать в местную районную больницу", - уточнил губернатор. Помимо предоставления жилья и единовременных выплат, в регионе действуют и другие меры поддержки медработников, в частности, компенсация за аренду жилья, специальные выплаты на оплату части ипотечного кредита.

смоленская область

сафоново

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смоленская область, сафоново, василий анохин