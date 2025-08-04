https://ria.ru/20250804/rossiya-2033351066.html

Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны

Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны - РИА Новости, 04.08.2025

Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны

МИД Индии заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:31:00+03:00

2025-08-04T20:31:00+03:00

2025-08-04T20:31:00+03:00

в мире

индия

россия

сша

дональд трамп

kpler

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД Индии заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами торгуют с РФ, хотя для них это "не является жизненно важным". Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти. "Индийский импорт… является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью", - говорится в коммюнике. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250804/indiya-2033350780.html

индия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, kpler