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Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны - РИА Новости, 04.08.2025
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20:31 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033351066.html
Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны
Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны - РИА Новости, 04.08.2025
Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны
МИД Индии заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:31:00+03:00
2025-08-04T20:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД Индии заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами торгуют с РФ, хотя для них это "не является жизненно важным". Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти. "Индийский импорт… является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью", - говорится в коммюнике. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250804/indiya-2033350780.html
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в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, kpler
В мире, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Kpler
Индия закупает российскую нефть по необходимости, заявил МИД страны

МИД Индии: страна закупает российскую нефть для обеспечения доступных цен

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД Индии заявил, что страна закупает российскую нефть по необходимости ради обеспечения доступных цен на энергоресурсы, отметив, что критикующие ее страны сами торгуют с РФ, хотя для них это "не является жизненно важным".
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины в отношении Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти.
"Индийский импорт… является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью", - говорится в коммюнике.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Индия считает нападки из-за импорта российской нефти необоснованными
Вчера, 20:30
 
В миреИндияРоссияСШАДональд ТрампKpler
 
 
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