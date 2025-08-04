https://ria.ru/20250804/rossiya-2033341335.html

Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации

Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации - РИА Новости, 04.08.2025

Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации

Трек Гуфа, Ноганно и АК-47 "Тем, кто с нами" попал в Единый реестр запрещенной информации из-за упоминания способов незаконного изготовления, разработки и... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:09:00+03:00

2025-08-04T19:09:00+03:00

2025-08-04T19:34:00+03:00

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ак-47

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трек Гуфа, Ноганно и АК-47 "Тем, кто с нами" попал в Единый реестр запрещенной информации из-за упоминания способов незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."Роскомнадзор внес трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной. В нем содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров", - говорится в сообщении ведомства.В понедельник трек рэперов стал недоступен на площадке "Яндекс. Музыка", обнаружил корреспондент РИА Новости. В сервисе уточнялось, что трек недоступен по требованию Роскомнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о том, что миллиардер Игорь Рыбаков планирует выкупить права на первый альбом Гуфа"Город дорог", чтобы удалить его со всех площадок.

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство внутренних дел рф (мвд россии), ак-47, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество