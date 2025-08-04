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Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации - РИА Новости, 04.08.2025
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19:09 04.08.2025 (обновлено: 19:34 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033341335.html
Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации
Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации - РИА Новости, 04.08.2025
Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации
Трек Гуфа, Ноганно и АК-47 "Тем, кто с нами" попал в Единый реестр запрещенной информации из-за упоминания способов незаконного изготовления, разработки и... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:09:00+03:00
2025-08-04T19:34:00+03:00
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ак-47
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трек Гуфа, Ноганно и АК-47 "Тем, кто с нами" попал в Единый реестр запрещенной информации из-за упоминания способов незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."Роскомнадзор внес трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной. В нем содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров", - говорится в сообщении ведомства.В понедельник трек рэперов стал недоступен на площадке "Яндекс. Музыка", обнаружил корреспондент РИА Новости. В сервисе уточнялось, что трек недоступен по требованию Роскомнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о том, что миллиардер Игорь Рыбаков планирует выкупить права на первый альбом Гуфа"Город дорог", чтобы удалить его со всех площадок.
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научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство внутренних дел рф (мвд россии), ак-47, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство внутренних дел РФ (МВД России), АК-47, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации

Трек "Тем, кто с нами" российских реперов попал в реестр запрещенной информации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов
Рэпер Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трек Гуфа, Ноганно и АК-47 "Тем, кто с нами" попал в Единый реестр запрещенной информации из-за упоминания способов незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Роскомнадзор внес трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной. В нем содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров", - говорится в сообщении ведомства.
В понедельник трек рэперов стал недоступен на площадке "Яндекс. Музыка", обнаружил корреспондент РИА Новости. В сервисе уточнялось, что трек недоступен по требованию Роскомнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что миллиардер Игорь Рыбаков планирует выкупить права на первый альбом Гуфа"Город дорог", чтобы удалить его со всех площадок.
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Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство внутренних дел РФ (МВД России)АК-47Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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