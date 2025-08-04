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Россия будет добиваться равноправного диалога стран ОБСЕ, заявила Захарова - РИА Новости, 04.08.2025
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18:29 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033330249.html
Россия будет добиваться равноправного диалога стран ОБСЕ, заявила Захарова
Россия будет добиваться равноправного диалога стран ОБСЕ, заявила Захарова - РИА Новости, 04.08.2025
Россия будет добиваться равноправного диалога стран ОБСЕ, заявила Захарова
Россия будет и дальше добиваться возобновления равноправного диалога 57 государств-участников ОБСЕ и использовать возможности ОБСЕ для донесения правды, заявила РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:29:00+03:00
2025-08-04T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия будет и дальше добиваться возобновления равноправного диалога 57 государств-участников ОБСЕ и использовать возможности ОБСЕ для донесения правды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в Хельсинки состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 50-летию с момента подписания 1 августа 1975 года хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Все свелось к политическому шоу антироссийского характера, приправленному попытками "приватизировать" историческое наследие Хельсинкского процесса и продвинуть идею о непогрешимости западной доктрины – "порядка, основанного на правилах". Напомню, что правил этих никто не видел", - заявила Захарова, комментируя прошедшее мероприятие. Текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, линия конференции стала понятна еще в марте, когда финское председательство распространило концептуальную записку, содержащую в том числе "традиционные" обвинения в адрес России в украинском контексте. Позже были подобраны и темы обсуждений "на полях", среди которых – "привлечение России к ответственности", "оккупация Крыма", "преследование правозащитников в Белоруссии". "Устроители намеренно ушли от широкой концептуальной дискуссии о будущем организации... Понятно, что результаты мероприятия имеют нулевую практическую ценность и не могут служить основанием для принятия каких-либо конструктивных решений. Считаем такой подход к серьезной дате в кризисное для ОБСЕ время неприемлемым", - отметила она. По оценке Захаровой, финское руководство не постеснялось отработать через юбилей ОБСЕ свою национальную, замешанную на откровенной русофобии повестку. "В таких условиях участие в хельсинкской конференции на высоком политическом уровне не имело смысла. Использовали этот формат, чтобы напомнить об истинных причинах и виновниках сегодняшнего крайне плачевного положения дел в организации, а также о российских реформенных предложениях, которые много лет отвергались западниками. Особо акцентировали, что Россия не отказывается и никогда не отказывалась от соблюдения основополагающих хельсинкских принципов. Но мы не позволим подчинить Хельсинкский процесс западной конъюнктуре, продолжим противодействовать избирательному применению положений Заключительного акта, будем и дальше добиваться возобновления равноправного диалога 57 государств-участников ОБСЕ и использовать возможности организации для донесения правды", - заверила Захарова. Хельсинкский акт (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) был подписан 1 августа 1975 года. Именно этот документ стал основой для создания ОБСЕ.
https://ria.ru/20250731/finljandija-2032733180.html
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в мире, россия, европа, хельсинки, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Европа, Хельсинки, Мария Захарова, ОБСЕ
Россия будет добиваться равноправного диалога стран ОБСЕ, заявила Захарова

Захарова: Россия будет использовать возможности ОБСЕ для донесения правды

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия будет и дальше добиваться возобновления равноправного диалога 57 государств-участников ОБСЕ и использовать возможности ОБСЕ для донесения правды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в Хельсинки состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 50-летию с момента подписания 1 августа 1975 года хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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"Все свелось к политическому шоу антироссийского характера, приправленному попытками "приватизировать" историческое наследие Хельсинкского процесса и продвинуть идею о непогрешимости западной доктрины – "порядка, основанного на правилах". Напомню, что правил этих никто не видел", - заявила Захарова, комментируя прошедшее мероприятие. Текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, линия конференции стала понятна еще в марте, когда финское председательство распространило концептуальную записку, содержащую в том числе "традиционные" обвинения в адрес России в украинском контексте. Позже были подобраны и темы обсуждений "на полях", среди которых – "привлечение России к ответственности", "оккупация Крыма", "преследование правозащитников в Белоруссии".
"Устроители намеренно ушли от широкой концептуальной дискуссии о будущем организации... Понятно, что результаты мероприятия имеют нулевую практическую ценность и не могут служить основанием для принятия каких-либо конструктивных решений. Считаем такой подход к серьезной дате в кризисное для ОБСЕ время неприемлемым", - отметила она.
По оценке Захаровой, финское руководство не постеснялось отработать через юбилей ОБСЕ свою национальную, замешанную на откровенной русофобии повестку.
"В таких условиях участие в хельсинкской конференции на высоком политическом уровне не имело смысла. Использовали этот формат, чтобы напомнить об истинных причинах и виновниках сегодняшнего крайне плачевного положения дел в организации, а также о российских реформенных предложениях, которые много лет отвергались западниками. Особо акцентировали, что Россия не отказывается и никогда не отказывалась от соблюдения основополагающих хельсинкских принципов. Но мы не позволим подчинить Хельсинкский процесс западной конъюнктуре, продолжим противодействовать избирательному применению положений Заключительного акта, будем и дальше добиваться возобновления равноправного диалога 57 государств-участников ОБСЕ и использовать возможности организации для донесения правды", - заверила Захарова.
Хельсинкский акт (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) был подписан 1 августа 1975 года. Именно этот документ стал основой для создания ОБСЕ.
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