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Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая - РИА Новости, 04.08.2025
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16:52 04.08.2025 (обновлено: 17:29 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033307423.html
Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая
Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая - РИА Новости, 04.08.2025
Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" являются ответной реакцией Москвы и Пекина на угрозы и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:52:00+03:00
2025-08-04T17:29:00+03:00
в мире
москва
пекин
сша
игорь коротченко
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" являются ответной реакцией Москвы и Пекина на угрозы и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. "Нынешние российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2025" следует рассматривать как реакцию Москвы и Пекина как на текущие, так и на перспективные вызовы и угрозы в регионе", - сказал Коротченко. По его словам, в последнее время растут риски и угрозы безопасности из-за активной милитаризации АТР со стороны США. "Вашингтон и его союзники активно работают по накачиванию военных мускулов блока AUKUS. Продолжается активная поставка Тайваню новейших видов американских вооружений", - заметил собеседник. Ожидается, что в 2026 году США начнут размещение своих ракет средней дальности "Тайфун" на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил военный аналитик. Как сообщала пресс-служба Тихоокеанского флота, учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, состоит из береговой и морской части, которая стартовала в Японском море 3 августа. Российский отряд кораблей возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", китайский - эсминец "Шаосин". Также в маневрах принимают участие дизель-электрические подлодки и морская авиация.
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в мире, москва, пекин, сша, игорь коротченко
В мире, Москва, Пекин, США, Игорь Коротченко
Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая

Полковник запаса Коротченко назвал учения России и Китая ответом на вызовы в АТР

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкЦеремония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке
Церемония открытия совместных российско-китайских учений Морское взаимодействие - 2025 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
Перейти в медиабанк
Церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" являются ответной реакцией Москвы и Пекина на угрозы и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
"Нынешние российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2025" следует рассматривать как реакцию Москвы и Пекина как на текущие, так и на перспективные вызовы и угрозы в регионе", - сказал Коротченко.
По его словам, в последнее время растут риски и угрозы безопасности из-за активной милитаризации АТР со стороны США.
"Вашингтон и его союзники активно работают по накачиванию военных мускулов блока AUKUS. Продолжается активная поставка Тайваню новейших видов американских вооружений", - заметил собеседник.
Ожидается, что в 2026 году США начнут размещение своих ракет средней дальности "Тайфун" на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил военный аналитик.
Как сообщала пресс-служба Тихоокеанского флота, учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, состоит из береговой и морской части, которая стартовала в Японском море 3 августа. Российский отряд кораблей возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", китайский - эсминец "Шаосин". Также в маневрах принимают участие дизель-электрические подлодки и морская авиация.
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