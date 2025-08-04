https://ria.ru/20250804/rossiya-2033307423.html

Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая

Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая - РИА Новости, 04.08.2025

Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" являются ответной реакцией Москвы и Пекина на угрозы и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:52:00+03:00

2025-08-04T16:52:00+03:00

2025-08-04T17:29:00+03:00

в мире

москва

пекин

сша

игорь коротченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032871310_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_e42467a38940802de98d8a1429a6550f.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" являются ответной реакцией Москвы и Пекина на угрозы и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. "Нынешние российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2025" следует рассматривать как реакцию Москвы и Пекина как на текущие, так и на перспективные вызовы и угрозы в регионе", - сказал Коротченко. По его словам, в последнее время растут риски и угрозы безопасности из-за активной милитаризации АТР со стороны США. "Вашингтон и его союзники активно работают по накачиванию военных мускулов блока AUKUS. Продолжается активная поставка Тайваню новейших видов американских вооружений", - заметил собеседник. Ожидается, что в 2026 году США начнут размещение своих ракет средней дальности "Тайфун" на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил военный аналитик. Как сообщала пресс-служба Тихоокеанского флота, учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, состоит из береговой и морской части, которая стартовала в Японском море 3 августа. Российский отряд кораблей возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", китайский - эсминец "Шаосин". Также в маневрах принимают участие дизель-электрические подлодки и морская авиация.

https://ria.ru/20250726/ucheniya-2031557835.html

москва

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, пекин, сша, игорь коротченко