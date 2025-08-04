Военный аналитик прокомментировал учения России и Китая
Полковник запаса Коротченко назвал учения России и Китая ответом на вызовы в АТР
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкЦеремония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке
Церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025" являются ответной реакцией Москвы и Пекина на угрозы и вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
"Нынешние российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2025" следует рассматривать как реакцию Москвы и Пекина как на текущие, так и на перспективные вызовы и угрозы в регионе", - сказал Коротченко.
"Вашингтон и его союзники активно работают по накачиванию военных мускулов блока AUKUS. Продолжается активная поставка Тайваню новейших видов американских вооружений", - заметил собеседник.
Ожидается, что в 2026 году США начнут размещение своих ракет средней дальности "Тайфун" на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил военный аналитик.
Как сообщала пресс-служба Тихоокеанского флота, учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, состоит из береговой и морской части, которая стартовала в Японском море 3 августа. Российский отряд кораблей возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", китайский - эсминец "Шаосин". Также в маневрах принимают участие дизель-электрические подлодки и морская авиация.