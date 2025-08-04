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Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
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14:47 04.08.2025 (обновлено: 14:56 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033274678.html
Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР
Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР
Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит считать транспортировку российской нефти угрозой, сообщили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:47:00+03:00
2025-08-04T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит считать транспортировку российской нефти угрозой, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации."Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств НАТО, отмечается в сообщении.
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в мире, лондон, нато, великобритания, россия
В мире, Лондон, НАТО, Великобритания, Россия
Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР

СВР: Лондон планирует организовать крупную антироссийскую диверсию с танкерами

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит считать транспортировку российской нефти угрозой, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.
"Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств НАТО, отмечается в сообщении.
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