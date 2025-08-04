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Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР
Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР
Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит считать транспортировку российской нефти угрозой, сообщили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:47:00+03:00
2025-08-04T14:47:00+03:00
2025-08-04T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит считать транспортировку российской нефти угрозой, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации."Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО, отмечается в сообщении.
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в мире, лондон, нато, великобритания, россия
В мире, Лондон, НАТО, Великобритания, Россия
Лондон планирует организовать крупную диверсию с танкерами, сообщила СВР
СВР: Лондон планирует организовать крупную антироссийскую диверсию с танкерами