https://ria.ru/20250804/rossija-2033369697.html

Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев

Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.08.2025

Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев

Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:56:00+03:00

2025-08-04T23:56:00+03:00

2025-08-04T23:57:00+03:00

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дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Этими словами глава РФПИ прокомментировал аналитическую статью в журнале Foreign Policy, где авторы, в частности, высказывают предположение, что политика США, направленная на дальнейшую изоляцию России, может, потенциально ускорить сотрудничество РФ и Китая в Арктике. По их мнению, для защиты долгосрочного влияния США в регионе и борьбы с растущим там влиянием КНР администрации американского президента Дональда Трампа более эффективна стратегия "избирательного сотрудничества" с Москвой. Авторы также указали, что в долгосрочной перспективе Арктика остается одной из немногих областей, где "стратегическая неопределенность - это не слабость". Они отмечают, что это все более критически важный регион, где "дипломатия и сдерживание могут сосуществовать".

https://ria.ru/20250731/chibis-2032726292.html

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в мире, россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций