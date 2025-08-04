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Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.08.2025
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23:56 04.08.2025 (обновлено: 23:57 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/rossija-2033369697.html
Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев
Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.08.2025
Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев
Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:56:00+03:00
2025-08-04T23:57:00+03:00
в мире
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арктика
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Этими словами глава РФПИ прокомментировал аналитическую статью в журнале Foreign Policy, где авторы, в частности, высказывают предположение, что политика США, направленная на дальнейшую изоляцию России, может, потенциально ускорить сотрудничество РФ и Китая в Арктике. По их мнению, для защиты долгосрочного влияния США в регионе и борьбы с растущим там влиянием КНР администрации американского президента Дональда Трампа более эффективна стратегия "избирательного сотрудничества" с Москвой. Авторы также указали, что в долгосрочной перспективе Арктика остается одной из немногих областей, где "стратегическая неопределенность - это не слабость". Они отмечают, что это все более критически важный регион, где "дипломатия и сдерживание могут сосуществовать".
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в мире, россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Арктика, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев

Дмитриев: Москва и Вашингтон могут успешно сотрудничать в Арктике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Этими словами глава РФПИ прокомментировал аналитическую статью в журнале Foreign Policy, где авторы, в частности, высказывают предположение, что политика США, направленная на дальнейшую изоляцию России, может, потенциально ускорить сотрудничество РФ и Китая в Арктике. По их мнению, для защиты долгосрочного влияния США в регионе и борьбы с растущим там влиянием КНР администрации американского президента Дональда Трампа более эффективна стратегия "избирательного сотрудничества" с Москвой.
Авторы также указали, что в долгосрочной перспективе Арктика остается одной из немногих областей, где "стратегическая неопределенность - это не слабость". Они отмечают, что это все более критически важный регион, где "дипломатия и сдерживание могут сосуществовать".
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Чибис назвал развитие Арктики стратегической задачей национального масштаба
31 июля, 22:23
 
В миреРоссияСШААрктикаКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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