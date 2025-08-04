https://ria.ru/20250804/rossija-2033269828.html

Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов

Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов - РИА Новости, 04.08.2025

Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов

Темпы снижения продаж новых легковых автомобилей в России в июле замедлились до 11% в годовом выражении с 27%, которые наблюдались в июне, следует из отчета... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:30:00+03:00

2025-08-04T14:30:00+03:00

2025-08-04T14:31:00+03:00

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Темпы снижения продаж новых легковых автомобилей в России в июле замедлились до 11% в годовом выражении с 27%, которые наблюдались в июне, следует из отчета Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Так, во втором летнем месяце в России было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34% больше, чем месяцем ранее. В первый месяц лета продажи новых легковушек составили 89,6 тысячи штук, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1% меньше, чем в мае этого года. В минувшем июле все сегменты показали рост продаж в месячном выражении. Так, по отношению к июню выросли на 28% продажи легких коммерческих автомобилей, на 24% - грузовых и на 52% - автобусов.

https://ria.ru/20250722/moskvich--2030608154.html

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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество