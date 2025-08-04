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Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов - РИА Новости, 04.08.2025
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14:30 04.08.2025 (обновлено: 14:31 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/rossija-2033269828.html
Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов
Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов - РИА Новости, 04.08.2025
Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов
Темпы снижения продаж новых легковых автомобилей в России в июле замедлились до 11% в годовом выражении с 27%, которые наблюдались в июне, следует из отчета... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:30:00+03:00
2025-08-04T14:31:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Темпы снижения продаж новых легковых автомобилей в России в июле замедлились до 11% в годовом выражении с 27%, которые наблюдались в июне, следует из отчета Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Так, во втором летнем месяце в России было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34% больше, чем месяцем ранее. В первый месяц лета продажи новых легковушек составили 89,6 тысячи штук, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1% меньше, чем в мае этого года. В минувшем июле все сегменты показали рост продаж в месячном выражении. Так, по отношению к июню выросли на 28% продажи легких коммерческих автомобилей, на 24% - грузовых и на 52% - автобусов.
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали до 11 процентов

Темпы снижения продаж новых автомобилей в России упали с 27% до 11%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в автосалоне
Посетители в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Темпы снижения продаж новых легковых автомобилей в России в июле замедлились до 11% в годовом выражении с 27%, которые наблюдались в июне, следует из отчета Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Так, во втором летнем месяце в России было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34% больше, чем месяцем ранее. В первый месяц лета продажи новых легковушек составили 89,6 тысячи штук, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1% меньше, чем в мае этого года.
В минувшем июле все сегменты показали рост продаж в месячном выражении. Так, по отношению к июню выросли на 28% продажи легких коммерческих автомобилей, на 24% - грузовых и на 52% - автобусов.
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АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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