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Минпромторг заявил о росте продаж новых отечественных автомобилей
Минпромторг заявил о росте продаж новых отечественных автомобилей - РИА Новости, 04.08.2025
Минпромторг заявил о росте продаж новых отечественных автомобилей
Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:04:00+03:00
2025-08-04T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до 59,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В июле объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 74,8 тысячи штук, что на 8% больше, чем в июле 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 59,7 тысячи импортных автомобилей - на 33% меньше, чем за июль 2024 года ", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Хорошие новости, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг заявил о росте продаж новых отечественных автомобилей
Минпромторг: продажи новых отечественных автомобилей в РФ в июле выросли на 8%
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продажи новых автомобилей отечественного производства в России в июле выросли на 8% в годовом выражении, до 74,8 тысячи штук, а импортных - снизились на 33%, до 59,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В июле объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 74,8 тысячи штук, что на 8% больше, чем в июле 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 59,7 тысячи импортных автомобилей - на 33% меньше, чем за июль 2024 года ", - говорится в сообщении.