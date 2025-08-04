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В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными - РИА Новости, 04.08.2025
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12:20 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rossija-2033229000.html
В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными
В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными
Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:20:00+03:00
2025-08-04T12:20:00+03:00
в мире
россия
сша
ближний восток
стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - сказал Песков журналистам. ​ Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.
https://ria.ru/20250803/ssha-2033102341.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными

Песков назвал контакты со спецпосланником США Уиткоффом важными

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - сказал Песков журналистам. ​
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Стойкое разочарование". В США сделали заявление о России
Вчера, 15:24
 
В миреРоссияСШАБлижний ВостокСтив УиткоффДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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