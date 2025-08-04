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В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными
В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными
Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:20:00+03:00
2025-08-04T12:20:00+03:00
2025-08-04T12:20:00+03:00
в мире
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стив уиткофф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - сказал Песков журналистам. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.
https://ria.ru/20250803/ssha-2033102341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, ближний восток, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными
Песков назвал контакты со спецпосланником США Уиткоффом важными