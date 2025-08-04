https://ria.ru/20250804/rossija-2033229000.html

В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными

В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными - РИА Новости, 04.08.2025

В Кремле назвали контакты с Уиткоффом важными

Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:20:00+03:00

2025-08-04T12:20:00+03:00

2025-08-04T12:20:00+03:00

в мире

россия

сша

ближний восток

стив уиткофф

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - сказал Песков журналистам. ​ Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг.

https://ria.ru/20250803/ssha-2033102341.html

россия

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, ближний восток, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп