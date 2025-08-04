https://ria.ru/20250804/rossija-2033228545.html
В Кремле рассказали о позиции России в вопросе ядерного нераспространения
В Кремле рассказали о позиции России в вопросе ядерного нераспространения - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле рассказали о позиции России в вопросе ядерного нераспространения
Россия занимает ответственную позицию и внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:18:00+03:00
2025-08-04T12:18:00+03:00
2025-08-04T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия занимает ответственную позицию и внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия занимает ответственную позицию. Позиция президента (Владимира - ред.) Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
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в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о позиции России в вопросе ядерного нераспространения
Песков: Россия внимательно относится к тематике ядерного нераспространения