https://ria.ru/20250804/reka-2033172230.html

В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки

В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки - РИА Новости, 04.08.2025

В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки

Работа по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин в Пожарском муниципальном округе Приморья не выполнена, сообщает в своём Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:42:00+03:00

2025-08-04T08:42:00+03:00

2025-08-04T12:15:00+03:00

происшествия

бикин

приморский край

дальнереченский район

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Работа по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин в Пожарском муниципальном округе Приморья не выполнена, сообщает в своём Telegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности администрации Пожарского муниципального округа при организации работ по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин. Работы в полном объеме до настоящего времени не проведены", - говорится в сообщении. По предварительным данным, весной 2025 года администрация Пожарского муниципального округа провела работы по восстановлению пропускной способности русла реки Бикин в селе Красный Яр. Мероприятия включали удаление песчано-гравийного отложения и укрепление берегов с помощью песчано-гравийной наброски. Сообщается, что главе Пожарского муниципального округа направлено представление с требованием устранить нарушения. Природоохранная прокуратура контролирует ситуацию. На протяжении трех недель в августе 2024 года в Приморье шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Правительство Приморского края в июне 2024 года сообщало о штормовом предупреждении на 20-22 июня. В Дальнереченском районе и Пожарском округе Приморья из-за прошедших дождей был введен режим повышенной готовности. По данным Примгидромета уровень реки Бикин в районе села Красный Яр в прошлом году составлял 410 сантиметров, на 40 сантиметров выше уровня поймы. Он превысил уровень неблагоприятного явления.

https://ria.ru/20250802/reka-2032963953.html

https://ria.ru/20250803/zapovednik-2033081156.html

бикин

приморский край

дальнереченский район

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происшествия, бикин, приморский край, дальнереченский район