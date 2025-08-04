В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки
В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки Бикин
© Getty Images / rbkomarРека
© Getty Images / rbkomar
Река. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Работа по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин в Пожарском муниципальном округе Приморья не выполнена, сообщает в своём Telegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
"Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности администрации Пожарского муниципального округа при организации работ по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин. Работы в полном объеме до настоящего времени не проведены", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, весной 2025 года администрация Пожарского муниципального округа провела работы по восстановлению пропускной способности русла реки Бикин в селе Красный Яр. Мероприятия включали удаление песчано-гравийного отложения и укрепление берегов с помощью песчано-гравийной наброски.
Сообщается, что главе Пожарского муниципального округа направлено представление с требованием устранить нарушения.
Природоохранная прокуратура контролирует ситуацию.
На протяжении трех недель в августе 2024 года в Приморье шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа.
Правительство Приморского края в июне 2024 года сообщало о штормовом предупреждении на 20-22 июня. В Дальнереченском районе и Пожарском округе Приморья из-за прошедших дождей был введен режим повышенной готовности. По данным Примгидромета уровень реки Бикин в районе села Красный Яр в прошлом году составлял 410 сантиметров, на 40 сантиметров выше уровня поймы. Он превысил уровень неблагоприятного явления.