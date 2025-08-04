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В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки - РИА Новости, 04.08.2025
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08:42 04.08.2025 (обновлено: 12:15 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/reka-2033172230.html
В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки
В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки - РИА Новости, 04.08.2025
В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки
Работа по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин в Пожарском муниципальном округе Приморья не выполнена, сообщает в своём Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:42:00+03:00
2025-08-04T12:15:00+03:00
происшествия
бикин
приморский край
дальнереченский район
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Работа по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин в Пожарском муниципальном округе Приморья не выполнена, сообщает в своём Telegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности администрации Пожарского муниципального округа при организации работ по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин. Работы в полном объеме до настоящего времени не проведены", - говорится в сообщении. По предварительным данным, весной 2025 года администрация Пожарского муниципального округа провела работы по восстановлению пропускной способности русла реки Бикин в селе Красный Яр. Мероприятия включали удаление песчано-гравийного отложения и укрепление берегов с помощью песчано-гравийной наброски. Сообщается, что главе Пожарского муниципального округа направлено представление с требованием устранить нарушения. Природоохранная прокуратура контролирует ситуацию. На протяжении трех недель в августе 2024 года в Приморье шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Правительство Приморского края в июне 2024 года сообщало о штормовом предупреждении на 20-22 июня. В Дальнереченском районе и Пожарском округе Приморья из-за прошедших дождей был введен режим повышенной готовности. По данным Примгидромета уровень реки Бикин в районе села Красный Яр в прошлом году составлял 410 сантиметров, на 40 сантиметров выше уровня поймы. Он превысил уровень неблагоприятного явления.
https://ria.ru/20250802/reka-2032963953.html
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бикин
приморский край
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происшествия, бикин, приморский край, дальнереченский район
Происшествия, Бикин, Приморский край, Дальнереченский район
В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки

В Приморье не выполнили работу по предупреждению загрязнения реки Бикин

© Getty Images / rbkomarРека
Река - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / rbkomar
Река. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Работа по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин в Пожарском муниципальном округе Приморья не выполнена, сообщает в своём Telegram-канале Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
"Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности администрации Пожарского муниципального округа при организации работ по предупреждению негативного воздействия вод реки Бикин. Работы в полном объеме до настоящего времени не проведены", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, весной 2025 года администрация Пожарского муниципального округа провела работы по восстановлению пропускной способности русла реки Бикин в селе Красный Яр. Мероприятия включали удаление песчано-гравийного отложения и укрепление берегов с помощью песчано-гравийной наброски.
Сообщается, что главе Пожарского муниципального округа направлено представление с требованием устранить нарушения.
Природоохранная прокуратура контролирует ситуацию.
На протяжении трех недель в августе 2024 года в Приморье шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа.
Правительство Приморского края в июне 2024 года сообщало о штормовом предупреждении на 20-22 июня. В Дальнереченском районе и Пожарском округе Приморья из-за прошедших дождей был введен режим повышенной готовности. По данным Примгидромета уровень реки Бикин в районе села Красный Яр в прошлом году составлял 410 сантиметров, на 40 сантиметров выше уровня поймы. Он превысил уровень неблагоприятного явления.
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ПроисшествияБикинПриморский крайДальнереченский район
 
 
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