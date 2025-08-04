Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню
Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО песню "Розовый вечер"
Андрей Разин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обжаловал решение суда, отказавшего в исключении песни "Розовый вечер" из реестра произведений российских правообладателей (РАО), следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ноябре 2024 года Разин заявил о нарушении авторских прав РАО, в реестре которого находятся две песни под названием "Розовый вечер" – по утверждению продюсера, в них используется его музыка и название произведения, являющееся результатом его творчества.
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В апреле этого года суд решил, что исключительные права на музыкальное произведение "Розовый вечер" принадлежат наследникам исполнителя группы "Ласковый май", а содержащиеся в реестре произведений российских правообладателей ООО "РАО" сведения о песнях с названием "Розовый вечер" как-либо права Разина не нарушают.
Как указано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, 31 июля Разин обжаловал решение суда, подав апелляционную жалобу.
В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина.
Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре 2022 года.