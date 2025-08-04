https://ria.ru/20250804/razin-2033165491.html

Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню

Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню - РИА Новости, 04.08.2025

Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обжаловал решение суда, отказавшего в исключении песни "Розовый вечер" из реестра произведений российских... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:14:00+03:00

2025-08-04T07:14:00+03:00

2025-08-04T07:14:00+03:00

оренбург

андрей разин

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обжаловал решение суда, отказавшего в исключении песни "Розовый вечер" из реестра произведений российских правообладателей (РАО), следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В ноябре 2024 года Разин заявил о нарушении авторских прав РАО, в реестре которого находятся две песни под названием "Розовый вечер" – по утверждению продюсера, в них используется его музыка и название произведения, являющееся результатом его творчества. В апреле этого года суд решил, что исключительные права на музыкальное произведение "Розовый вечер" принадлежат наследникам исполнителя группы "Ласковый май", а содержащиеся в реестре произведений российских правообладателей ООО "РАО" сведения о песнях с названием "Розовый вечер" как-либо права Разина не нарушают. Как указано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, 31 июля Разин обжаловал решение суда, подав апелляционную жалобу. В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина. Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20250802/sud-2032957030.html

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оренбург, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май