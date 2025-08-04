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Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню - РИА Новости, 04.08.2025
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07:14 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/razin-2033165491.html
Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню
Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню - РИА Новости, 04.08.2025
Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обжаловал решение суда, отказавшего в исключении песни "Розовый вечер" из реестра произведений российских... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:14:00+03:00
2025-08-04T07:14:00+03:00
оренбург
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обжаловал решение суда, отказавшего в исключении песни "Розовый вечер" из реестра произведений российских правообладателей (РАО), следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В ноябре 2024 года Разин заявил о нарушении авторских прав РАО, в реестре которого находятся две песни под названием "Розовый вечер" – по утверждению продюсера, в них используется его музыка и название произведения, являющееся результатом его творчества. В апреле этого года суд решил, что исключительные права на музыкальное произведение "Розовый вечер" принадлежат наследникам исполнителя группы "Ласковый май", а содержащиеся в реестре произведений российских правообладателей ООО "РАО" сведения о песнях с названием "Розовый вечер" как-либо права Разина не нарушают. Как указано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, 31 июля Разин обжаловал решение суда, подав апелляционную жалобу. В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина. Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20250802/sud-2032957030.html
https://ria.ru/20250802/sud-2032949235.html
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оренбург, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Оренбург, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО его песню

Разин обжаловал отказ суда исключить из реестра РАО песню "Розовый вечер"

© РИА Новости / Евгений БиятовАндрей Разин
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Андрей Разин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обжаловал решение суда, отказавшего в исключении песни "Розовый вечер" из реестра произведений российских правообладателей (РАО), следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ноябре 2024 года Разин заявил о нарушении авторских прав РАО, в реестре которого находятся две песни под названием "Розовый вечер" – по утверждению продюсера, в них используется его музыка и название произведения, являющееся результатом его творчества.
Значки на лацкане пиджака - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Суд вновь отказал Разину в правах на песни "Ласкового мая"
2 августа, 09:18
В апреле этого года суд решил, что исключительные права на музыкальное произведение "Розовый вечер" принадлежат наследникам исполнителя группы "Ласковый май", а содержащиеся в реестре произведений российских правообладателей ООО "РАО" сведения о песнях с названием "Розовый вечер" как-либо права Разина не нарушают.
Как указано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, 31 июля Разин обжаловал решение суда, подав апелляционную жалобу.
В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина.
Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре 2022 года.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Договор о передаче Разину прав на песни "Ласкового мая" признали ничтожным
2 августа, 07:28
 
ОренбургАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
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