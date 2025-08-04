https://ria.ru/20250804/razgovor-2033303436.html

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 04.08.2025

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:41:00+03:00

2025-08-04T16:41:00+03:00

2025-08-04T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Последняя беседа двух лидеров состоялась 28 июля. Тогда они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил, что Москва неизменно выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Он также заявил о готовности посодействовать переговорам вокруг иранской ядерной программы.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

https://ria.ru/20250804/pushilin-2033255617.html

https://ria.ru/20250703/izrail-2026936524.html

https://ria.ru/20250803/konflikt-1915630213.html

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2025

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израиль, в мире, россия, биньямин нетаньяху, дмитрий песков, владимир путин