Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Последняя беседа двух лидеров состоялась 28 июля. Тогда они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил, что Москва неизменно выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Он также заявил о готовности посодействовать переговорам вокруг иранской ядерной программы.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.