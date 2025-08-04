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У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства - РИА Новости, 04.08.2025
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02:59 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rasstrojstva-2033156142.html
У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства
У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства - РИА Новости, 04.08.2025
У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства
Итоги судебно-медицинских экспертиз выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым причинили тяжкий вред здоровью при теракте в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T02:59:00+03:00
2025-08-04T02:59:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Итоги судебно-медицинских экспертиз выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым причинили тяжкий вред здоровью при теракте в "Крокусе", сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, у большинства из потерпевших при проведении судебно-медицинских экспертиз устанавливали развитие психических расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, находящихся в прямой причинно-следственной связи с перенесенными травматическими переживаниями, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. Также, как указывается в материалах, у потерпевших наблюдалось расстройство эмоций и поведения в связи с расстройством адаптации. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В итоге, погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства

У 68 из 108 потерпевших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Итоги судебно-медицинских экспертиз выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым причинили тяжкий вред здоровью при теракте в "Крокусе", сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, у большинства из потерпевших при проведении судебно-медицинских экспертиз устанавливали развитие психических расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, находящихся в прямой причинно-следственной связи с перенесенными травматическими переживаниями, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.
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Также, как указывается в материалах, у потерпевших наблюдалось расстройство эмоций и поведения в связи с расстройством адаптации.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В итоге, погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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