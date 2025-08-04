https://ria.ru/20250804/rasstrojstva-2033156142.html

У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства

У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства - РИА Новости, 04.08.2025

У 68 пострадавших при теракте в "Крокусе" выявили психические расстройства

Итоги судебно-медицинских экспертиз выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым причинили тяжкий вред здоровью при теракте в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T02:59:00+03:00

2025-08-04T02:59:00+03:00

2025-08-04T02:59:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Итоги судебно-медицинских экспертиз выявили психические расстройства у 68 человек из 108 потерпевших, которым причинили тяжкий вред здоровью при теракте в "Крокусе", сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, у большинства из потерпевших при проведении судебно-медицинских экспертиз устанавливали развитие психических расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, находящихся в прямой причинно-следственной связи с перенесенными травматическими переживаниями, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. Также, как указывается в материалах, у потерпевших наблюдалось расстройство эмоций и поведения в связи с расстройством адаптации. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В итоге, погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

https://ria.ru/20250803/krokus-2033068970.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл