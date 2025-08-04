https://ria.ru/20250804/raschety-2033294645.html
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2 - РИА Новости, 04.08.2025
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:11:00+03:00
2025-08-04T16:11:00+03:00
2025-08-04T16:38:00+03:00
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
бмп-2
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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе продолжающихся наступательных действий "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Выемка специалистами БПЛА было обнаружено выдвижение из тыла к передовым позициям противника боевой машины пехоты (БМП-2). Точным попаданием ударного дрона БМП была обездвижена", - рассказали в пресс-центре группировки войск "Южная". Дрон сбросил боеприпас в люк машины ВСУ, вызывав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена. "Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение на данном участке линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html
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Попадание боеприпаса с дрона в люк машины
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинскую БМП-2, сбросив боеприпас с дрона точно в люк машины.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре группировки.
Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение
2025-08-04T16:11
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-2
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, БМП-2
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2
Расчеты БПЛА южной группировки войск уничтожили украинскую БМП-2 сбросом в люк