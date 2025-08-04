Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2 - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 04.08.2025 (обновлено: 16:38 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/raschety-2033294645.html
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2 - РИА Новости, 04.08.2025
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:11:00+03:00
2025-08-04T16:38:00+03:00
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
бмп-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033302189_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_f5277597347fc9c0170d8c49ea9d2ebd.jpg
ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе продолжающихся наступательных действий "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Выемка специалистами БПЛА было обнаружено выдвижение из тыла к передовым позициям противника боевой машины пехоты (БМП-2). Точным попаданием ударного дрона БМП была обездвижена", - рассказали в пресс-центре группировки войск "Южная". Дрон сбросил боеприпас в люк машины ВСУ, вызывав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена. "Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение на данном участке линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Попадание боеприпаса с дрона в люк машины
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинскую БМП-2, сбросив боеприпас с дрона точно в люк машины. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре группировки. Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение
2025-08-04T16:11
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033302189_105:0:1545:1080_1920x0_80_0_0_4cb2dca9f34371799669331daec9f321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-2
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, БМП-2
Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2

Расчеты БПЛА южной группировки войск уничтожили украинскую БМП-2 сбросом в люк

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
«
"В ходе продолжающихся наступательных действий "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Выемка специалистами БПЛА было обнаружено выдвижение из тыла к передовым позициям противника боевой машины пехоты (БМП-2). Точным попаданием ударного дрона БМП была обездвижена", - рассказали в пресс-центре группировки войск "Южная".
Дрон сбросил боеприпас в люк машины ВСУ, вызывав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена.
"Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение на данном участке линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В США рассказали об угрозе Украине из-за ультиматума Трампа
15:59
 
БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБМП-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала