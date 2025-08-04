https://ria.ru/20250804/raschety-2033294645.html

Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2

Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2 - РИА Новости, 04.08.2025

Расчеты БПЛА уничтожили украинскую БМП-2

Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025

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безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

бмп-2

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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинский БМП-2, что позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться вперед, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе продолжающихся наступательных действий "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Выемка специалистами БПЛА было обнаружено выдвижение из тыла к передовым позициям противника боевой машины пехоты (БМП-2). Точным попаданием ударного дрона БМП была обездвижена", - рассказали в пресс-центре группировки войск "Южная". Дрон сбросил боеприпас в люк машины ВСУ, вызывав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена. "Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение на данном участке линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попадание боеприпаса с дрона в люк машины Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили украинскую БМП-2, сбросив боеприпас с дрона точно в люк машины. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре группировки. Лишение противника средства огневой поддержки позволило штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперед и улучшить своё положение 2025-08-04T16:11 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-2