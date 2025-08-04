https://ria.ru/20250804/rak-2033306777.html
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника - РИА Новости, 04.08.2025
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника
Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на двадцать процентов, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:50:00+03:00
2025-08-04T16:50:00+03:00
2025-08-04T16:50:00+03:00
рак
желудочно-кишечный тракт
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_c9c2df2d846a334e2a111c771c3be46e.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на двадцать процентов, сообщила газета Daily Mail."Этот популярный молочный продукт, содержащий природные бактерии, может снизить риск возникновения рака кишечника на 20 процентов, если его употреблять ежедневно", — пишет издание со ссылкой на эксперта.Уточняется, что для сбалансированного здорового питания, снижающего риск возникновения рака, необходимо также включать в рацион достаточное количество клетчатки.Отмечается, что такие симптомы как диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость могут указывать на этот серьезный недуг.
https://ria.ru/20250803/vaktsina-2033046909.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_f41d9a5da585138b3c596b20b729539d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак, желудочно-кишечный тракт, здоровье - общество, здоровье
Рак, Желудочно-кишечный тракт, Здоровье - Общество, Здоровье
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника
Daily Mail: употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника