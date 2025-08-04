https://ria.ru/20250804/rak-2033306777.html

"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника

"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника - РИА Новости, 04.08.2025

"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника

Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на двадцать процентов, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:50:00+03:00

2025-08-04T16:50:00+03:00

2025-08-04T16:50:00+03:00

рак

желудочно-кишечный тракт

здоровье - общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_c9c2df2d846a334e2a111c771c3be46e.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на двадцать процентов, сообщила газета Daily Mail."Этот популярный молочный продукт, содержащий природные бактерии, может снизить риск возникновения рака кишечника на 20 процентов, если его употреблять ежедневно", — пишет издание со ссылкой на эксперта.Уточняется, что для сбалансированного здорового питания, снижающего риск возникновения рака, необходимо также включать в рацион достаточное количество клетчатки.Отмечается, что такие симптомы как диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость могут указывать на этот серьезный недуг.

https://ria.ru/20250803/vaktsina-2033046909.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рак, желудочно-кишечный тракт, здоровье - общество, здоровье