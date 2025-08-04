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"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника - РИА Новости, 04.08.2025
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16:50 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rak-2033306777.html
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника - РИА Новости, 04.08.2025
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника
Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на двадцать процентов, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:50:00+03:00
2025-08-04T16:50:00+03:00
рак
желудочно-кишечный тракт
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на двадцать процентов, сообщила газета Daily Mail."Этот популярный молочный продукт, содержащий природные бактерии, может снизить риск возникновения рака кишечника на 20 процентов, если его употреблять ежедневно", — пишет издание со ссылкой на эксперта.Уточняется, что для сбалансированного здорового питания, снижающего риск возникновения рака, необходимо также включать в рацион достаточное количество клетчатки.Отмечается, что такие симптомы как диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость могут указывать на этот серьезный недуг.
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рак, желудочно-кишечный тракт, здоровье - общество, здоровье
Рак, Желудочно-кишечный тракт, Здоровье - Общество, Здоровье
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника

Daily Mail: употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника

© Pixabay / Pixabay / difisherДомашний холодильник
Домашний холодильник - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Pixabay / Pixabay / difisher
Домашний холодильник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на двадцать процентов, сообщила газета Daily Mail.
"Этот популярный молочный продукт, содержащий природные бактерии, может снизить риск возникновения рака кишечника на 20 процентов, если его употреблять ежедневно", — пишет издание со ссылкой на эксперта.
Уточняется, что для сбалансированного здорового питания, снижающего риск возникновения рака, необходимо также включать в рацион достаточное количество клетчатки.
Отмечается, что такие симптомы как диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость могут указывать на этот серьезный недуг.
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