Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rabota-2033153955.html
Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году
Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году - РИА Новости, 04.08.2025
Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году
В 2026 году в России будут востребованы IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля и некоторые другие... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T02:05:00+03:00
2025-08-04T02:05:00+03:00
технологии
россия
гарри мурадян
амалко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025740730_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_d095e28a76f6867e64860b0eb8361d40.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В 2026 году в России будут востребованы IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля и некоторые другие работники, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.В связи с повсеместной цифровизацией, в следующем году будут востребованы разработчики ПО, специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности.&quot;DevOps-инженеры и инженеры по автоматизации будут наиболее востребованы благодаря цифровой трансформации экономики и росту техсекторов&quot;, — отметил Мурадян.Работодатели также будут нуждаться в инженерах и технических специалистах, это связано с развитием промышленности и робототехники.Также будут востребованы эксперты в области образования и переквалификации, экологи и специалисты по устойчивому развитию, а также HR-аналитики, бизнес-аналитики и специалисты по технологическим инновациям.Наряду с традиционными врачами рынок труда будет нуждаться в медицинских работниках нового профиля — специалистах по телемедицине, биоинформатике, IT-внедренцах в медицине.
https://ria.ru/20250722/ekspert-2030696386.html
https://ria.ru/20250722/rabota-2030522595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025740730_0:43:2615:2004_1920x0_80_0_0_f126ea4a1ba463ea8e8d4c078ba3234f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, гарри мурадян, амалко
Технологии, Россия, Гарри Мурадян, АМАЛКО
Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году

АМАЛКО: в следующем году на рынке труда будут востребованы IT-специалисты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарьерные консультанты на ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Карьерные консультанты на ярмарке трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карьерные консультанты на ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В 2026 году в России будут востребованы IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля и некоторые другие работники, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
В связи с повсеместной цифровизацией, в следующем году будут востребованы разработчики ПО, специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов
22 июля, 18:19
«

"DevOps-инженеры и инженеры по автоматизации будут наиболее востребованы благодаря цифровой трансформации экономики и росту техсекторов", — отметил Мурадян.

Работодатели также будут нуждаться в инженерах и технических специалистах, это связано с развитием промышленности и робототехники.
Также будут востребованы эксперты в области образования и переквалификации, экологи и специалисты по устойчивому развитию, а также HR-аналитики, бизнес-аналитики и специалисты по технологическим инновациям.
Наряду с традиционными врачами рынок труда будет нуждаться в медицинских работниках нового профиля — специалистах по телемедицине, биоинформатике, IT-внедренцах в медицине.
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше
22 июля, 02:54
 
ТехнологииРоссияГарри МурадянАМАЛКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала