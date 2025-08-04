Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году
АМАЛКО: в следующем году на рынке труда будут востребованы IT-специалисты
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарьерные консультанты на ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Карьерные консультанты на ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В 2026 году в России будут востребованы IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля и некоторые другие работники, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
В связи с повсеместной цифровизацией, в следующем году будут востребованы разработчики ПО, специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности.
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"DevOps-инженеры и инженеры по автоматизации будут наиболее востребованы благодаря цифровой трансформации экономики и росту техсекторов", — отметил Мурадян.
Работодатели также будут нуждаться в инженерах и технических специалистах, это связано с развитием промышленности и робототехники.
Также будут востребованы эксперты в области образования и переквалификации, экологи и специалисты по устойчивому развитию, а также HR-аналитики, бизнес-аналитики и специалисты по технологическим инновациям.
Наряду с традиционными врачами рынок труда будет нуждаться в медицинских работниках нового профиля — специалистах по телемедицине, биоинформатике, IT-внедренцах в медицине.