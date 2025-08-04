https://ria.ru/20250804/rabota-2033153955.html

Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году

Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году - РИА Новости, 04.08.2025

Раскрыто, какие специалисты будут востребованы в 2026 году

В 2026 году в России будут востребованы IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля и некоторые другие... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T02:05:00+03:00

2025-08-04T02:05:00+03:00

2025-08-04T02:05:00+03:00

технологии

россия

гарри мурадян

амалко

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В 2026 году в России будут востребованы IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля и некоторые другие работники, рассказал агентству "Прайм" HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.В связи с повсеместной цифровизацией, в следующем году будут востребованы разработчики ПО, специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности."DevOps-инженеры и инженеры по автоматизации будут наиболее востребованы благодаря цифровой трансформации экономики и росту техсекторов", — отметил Мурадян.Работодатели также будут нуждаться в инженерах и технических специалистах, это связано с развитием промышленности и робототехники.Также будут востребованы эксперты в области образования и переквалификации, экологи и специалисты по устойчивому развитию, а также HR-аналитики, бизнес-аналитики и специалисты по технологическим инновациям.Наряду с традиционными врачами рынок труда будет нуждаться в медицинских работниках нового профиля — специалистах по телемедицине, биоинформатике, IT-внедренцах в медицине.

https://ria.ru/20250722/ekspert-2030696386.html

https://ria.ru/20250722/rabota-2030522595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, гарри мурадян, амалко