https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html

Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР

Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025

Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР

Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:15:00+03:00

2025-08-04T14:15:00+03:00

2025-08-04T14:15:00+03:00

донецкая народная республика

россия

владимир путин

денис пушилин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033263306_0:38:3173:1823_1920x0_80_0_0_b94e1082534a85c8317d35cf8ee83b96.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их причинами. В понедельник Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина. На встрече глава региона доложил президенту о ситуации с водоснабжением в регионе. По его словам, в республике был построен водовод, который дает 250 тысяч кубов стабильно. Кроме того, власти усиливают поступление воды чисткой русел рек, а также ведут борьбу с водопотерями. "К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, - большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", - сказал Путин, обращаясь к главе региона. В свою очередь Пушилин добавил, что водопотери доходят местами до 60%. "Почему?" - спросил президент. Глава региона пояснил, что одной из причин является износ сетей. По его словам, власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.

https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html

https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, общество