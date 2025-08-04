Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР
Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:15:00+03:00
2025-08-04T14:15:00+03:00
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033263306_0:38:3173:1823_1920x0_80_0_0_b94e1082534a85c8317d35cf8ee83b96.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их причинами. В понедельник Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина. На встрече глава региона доложил президенту о ситуации с водоснабжением в регионе. По его словам, в республике был построен водовод, который дает 250 тысяч кубов стабильно. Кроме того, власти усиливают поступление воды чисткой русел рек, а также ведут борьбу с водопотерями. "К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, - большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", - сказал Путин, обращаясь к главе региона. В свою очередь Пушилин добавил, что водопотери доходят местами до 60%. "Почему?" - спросил президент. Глава региона пояснил, что одной из причин является износ сетей. По его словам, власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.
https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033263306_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_cf506673e433c195f64799b5eee1faa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Общество
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР

Путин поинтересовался причинами больших потерь воды в ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их причинами.
В понедельник Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина. На встрече глава региона доложил президенту о ситуации с водоснабжением в регионе. По его словам, в республике был построен водовод, который дает 250 тысяч кубов стабильно. Кроме того, власти усиливают поступление воды чисткой русел рек, а также ведут борьбу с водопотерями.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР
13:50
"К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, - большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", - сказал Путин, обращаясь к главе региона.
В свою очередь Пушилин добавил, что водопотери доходят местами до 60%.
"Почему?" - спросил президент.
Глава региона пояснил, что одной из причин является износ сетей. По его словам, власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР
13:54
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала