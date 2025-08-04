https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР
Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:15:00+03:00
2025-08-04T14:15:00+03:00
2025-08-04T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их причинами. В понедельник Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина. На встрече глава региона доложил президенту о ситуации с водоснабжением в регионе. По его словам, в республике был построен водовод, который дает 250 тысяч кубов стабильно. Кроме того, власти усиливают поступление воды чисткой русел рек, а также ведут борьбу с водопотерями. "К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, - большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", - сказал Путин, обращаясь к главе региона. В свою очередь Пушилин добавил, что водопотери доходят местами до 60%. "Почему?" - спросил президент. Глава региона пояснил, что одной из причин является износ сетей. По его словам, власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.
https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
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донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Общество
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР
Путин поинтересовался причинами больших потерь воды в ДНР
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их причинами.
В понедельник Путин
принял главу ДНР Дениса Пушилина
. На встрече глава региона доложил президенту о ситуации с водоснабжением в регионе. По его словам, в республике был построен водовод, который дает 250 тысяч кубов стабильно. Кроме того, власти усиливают поступление воды чисткой русел рек, а также ведут борьбу с водопотерями.
"К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, - большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", - сказал Путин, обращаясь к главе региона.
В свою очередь Пушилин добавил, что водопотери доходят местами до 60%.
"Почему?" - спросил президент.
Глава региона пояснил, что одной из причин является износ сетей. По его словам, власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.