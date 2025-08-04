https://ria.ru/20250804/putin-2033256487.html

Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли

Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли - РИА Новости, 04.08.2025

Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли

В угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:49:00+03:00

2025-08-04T13:49:00+03:00

2025-08-04T14:12:00+03:00

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

экономика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства в понедельник встретился с руководителем региона в Кремле. Путин в начале беседы наметил темы для обсуждения, назвав в числе наиболее актуальных вопросов водоснабжение, восстановление жилого фонда, развитие здравоохранения в регионе."Потом экономика в целом и прежде всего, конечно, угольная отрасль - там есть вопросы, которые требуют особого внимания", - подчеркнул Путин, предложив главе ДНР обсудить перечисленные темы.

https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, экономика