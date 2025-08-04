https://ria.ru/20250804/putin-2033256487.html
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли - РИА Новости, 04.08.2025
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли
В угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:49:00+03:00
2025-08-04T13:49:00+03:00
2025-08-04T14:12:00+03:00
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025752192_0:276:3145:2045_1920x0_80_0_0_e41d15c7d8a0ce87f089fc4db19b815d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства в понедельник встретился с руководителем региона в Кремле. Путин в начале беседы наметил темы для обсуждения, назвав в числе наиболее актуальных вопросов водоснабжение, восстановление жилого фонда, развитие здравоохранения в регионе."Потом экономика в целом и прежде всего, конечно, угольная отрасль - там есть вопросы, которые требуют особого внимания", - подчеркнул Путин, предложив главе ДНР обсудить перечисленные темы.
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025752192_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_25ba4ebf1f7fffb48223fb5ecede2ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, экономика
Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Экономика
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли
Путин: некоторые вопросы в угольной отрасли в ДНР требуют особого внимания