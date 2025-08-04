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Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли - РИА Новости, 04.08.2025
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13:49 04.08.2025 (обновлено: 14:12 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/putin-2033256487.html
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли - РИА Новости, 04.08.2025
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли
В угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:49:00+03:00
2025-08-04T14:12:00+03:00
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
экономика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.Глава государства в понедельник встретился с руководителем региона в Кремле. Путин в начале беседы наметил темы для обсуждения, назвав в числе наиболее актуальных вопросов водоснабжение, восстановление жилого фонда, развитие здравоохранения в регионе."Потом экономика в целом и прежде всего, конечно, угольная отрасль - там есть вопросы, которые требуют особого внимания", - подчеркнул Путин, предложив главе ДНР обсудить перечисленные темы.
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
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донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, экономика
Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Экономика
Путин обратил внимание Пушилина на вопросы угольной отрасли

Путин: некоторые вопросы в угольной отрасли в ДНР требуют особого внимания

© Фото предоставлено пресс-службой СУЭК-Красноярск/Илья НаймушинВскрышные работы
Вскрышные работы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СУЭК-Красноярск/Илья Наймушин
Вскрышные работы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Глава государства в понедельник встретился с руководителем региона в Кремле. Путин в начале беседы наметил темы для обсуждения, назвав в числе наиболее актуальных вопросов водоснабжение, восстановление жилого фонда, развитие здравоохранения в регионе.
"Потом экономика в целом и прежде всего, конечно, угольная отрасль - там есть вопросы, которые требуют особого внимания", - подчеркнул Путин, предложив главе ДНР обсудить перечисленные темы.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР
13:54
 
Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинЭкономика
 
 
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