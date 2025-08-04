https://ria.ru/20250804/putin-2033246873.html
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль - РИА Новости, 04.08.2025
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:31:00+03:00
2025-08-04T13:31:00+03:00
2025-08-04T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин. "Главное, конечно, это позиция президента Путина. Вы знаете, что в нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин", — сказал он.Песков также прокомментировал высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, отметив, в любой стране члены ее руководства могут иметь разные рабочие точки зрения на происходящие события."Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда", — подчеркнул пресс-секретарь. На прошлой неделе Медведев, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении установленного им 50-дневного ультиматума по урегулированию на Украине, заявил, что Трамп ведет с Москвой в "игру ультиматумов", назвав это угрозой.Трамп в ответ заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Позже американский лидер добавил, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".
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политика, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий медведев
Политика, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль
Песков: внешнюю политику России определяет Путин