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Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль - РИА Новости, 04.08.2025
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13:31 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/putin-2033246873.html
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль - РИА Новости, 04.08.2025
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:31:00+03:00
2025-08-04T13:31:00+03:00
политика
россия
украина
москва
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин. "Главное, конечно, это позиция президента Путина. Вы знаете, что в нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин", — сказал он.Песков также прокомментировал высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, отметив, в любой стране члены ее руководства могут иметь разные рабочие точки зрения на происходящие события."Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда", — подчеркнул пресс-секретарь. На прошлой неделе Медведев, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении установленного им 50-дневного ультиматума по урегулированию на Украине, заявил, что Трамп ведет с Москвой в "игру ультиматумов", назвав это угрозой.Трамп в ответ заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Позже американский лидер добавил, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
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политика, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий медведев
Политика, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль

Песков: внешнюю политику России определяет Путин

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин.
"Главное, конечно, это позиция президента Путина. Вы знаете, что в нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Песков также прокомментировал высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, отметив, в любой стране члены ее руководства могут иметь разные рабочие точки зрения на происходящие события.
"Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда", — подчеркнул пресс-секретарь.
На прошлой неделе Медведев, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении установленного им 50-дневного ультиматума по урегулированию на Украине, заявил, что Трамп ведет с Москвой в "игру ультиматумов", назвав это угрозой.
Трамп в ответ заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Позже американский лидер добавил, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".
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ПолитикаРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий Медведев
 
 
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