https://ria.ru/20250804/putin-2033246873.html

Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль

Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль - РИА Новости, 04.08.2025

Внешнюю политику России определяет глава государства, заявил Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:31:00+03:00

2025-08-04T13:31:00+03:00

2025-08-04T13:31:00+03:00

политика

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украина

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин. "Главное, конечно, это позиция президента Путина. Вы знаете, что в нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин", — сказал он.Песков также прокомментировал высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, отметив, в любой стране члены ее руководства могут иметь разные рабочие точки зрения на происходящие события."Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. Поэтому так бывает всегда", — подчеркнул пресс-секретарь. На прошлой неделе Медведев, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении установленного им 50-дневного ультиматума по урегулированию на Украине, заявил, что Трамп ведет с Москвой в "игру ультиматумов", назвав это угрозой.Трамп в ответ заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Позже американский лидер добавил, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".

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политика, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий медведев