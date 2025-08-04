https://ria.ru/20250804/putin-2033235401.html

Путин регулярно посещает Валаам, рассказал Песков

Путин регулярно посещает Валаам, рассказал Песков - РИА Новости, 04.08.2025

Путин регулярно посещает Валаам, рассказал Песков

Президент России Владимир Путин регулярно посещает остров Валаам, это очень важное место для российской культуры, истории и веры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:35:00+03:00

2025-08-04T12:35:00+03:00

2025-08-04T12:35:00+03:00

валаам

россия

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно посещает остров Валаам, это очень важное место для российской культуры, истории и веры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент регулярно посещает Валаам, это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории, для нашей веры", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что каждое посещение острова президентом вызывает большой интерес, особенно вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.. Путин и Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html

валаам

россия

белоруссия

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валаам, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко