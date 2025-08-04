https://ria.ru/20250804/putin-2033235401.html
Путин регулярно посещает Валаам, рассказал Песков
Путин регулярно посещает Валаам, рассказал Песков - РИА Новости, 04.08.2025
Путин регулярно посещает Валаам, рассказал Песков
Президент России Владимир Путин регулярно посещает остров Валаам, это очень важное место для российской культуры, истории и веры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:35:00+03:00
2025-08-04T12:35:00+03:00
2025-08-04T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно посещает остров Валаам, это очень важное место для российской культуры, истории и веры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент регулярно посещает Валаам, это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории, для нашей веры", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что каждое посещение острова президентом вызывает большой интерес, особенно вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.. Путин и Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html
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валаам, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
Валаам, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Путин регулярно посещает Валаам, рассказал Песков
Песков: Путин регулярно посещает Валаам, это важное место для нашей культуры