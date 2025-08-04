https://ria.ru/20250804/putin-2033230176.html
Путин встретится с Пушилиным в понедельник
Путин встретится с Пушилиным в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
Путин встретится с Пушилиным в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:23:00+03:00
2025-08-04T12:23:00+03:00
2025-08-04T12:23:00+03:00
политика
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня... будет на докладе у президента глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250803/pushilin-2033141262.html
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политика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с Пушилиным в понедельник
Путин встретится с главой ДНР Пушилиным в понедельник