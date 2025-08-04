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Путин встретится с Пушилиным в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
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12:23 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/putin-2033230176.html
Путин встретится с Пушилиным в понедельник
Путин встретится с Пушилиным в понедельник - РИА Новости, 04.08.2025
Путин встретится с Пушилиным в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:23:00+03:00
2025-08-04T12:23:00+03:00
политика
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня... будет на докладе у президента глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250803/pushilin-2033141262.html
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политика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с Пушилиным в понедельник

Путин встретится с главой ДНР Пушилиным в понедельник

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня... будет на докладе у президента глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин", - сказал Песков журналистам.
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Пушилин рассказал, как освобождение Часова Яра изменило ситуацию на фронте
Вчера, 21:23
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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