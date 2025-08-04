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В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.08.2025
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12:21 04.08.2025 (обновлено: 12:46 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/putin-2033229370.html
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:21:00+03:00
2025-08-04T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли сейчас встреча Путина и Зеленского и сделана ли подготовительная работа к такой встрече.Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
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Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, Киев, Москва
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

Песков: Путин может встретиться с Зеленским после работы на экспертном уровне

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли сейчас встреча Путина и Зеленского и сделана ли подготовительная работа к такой встрече.
Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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