https://ria.ru/20250804/putin-2033229370.html

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.08.2025

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:21:00+03:00

2025-08-04T12:21:00+03:00

2025-08-04T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли сейчас встреча Путина и Зеленского и сделана ли подготовительная работа к такой встрече.Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033172407.html

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россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, киев, москва