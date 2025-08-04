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Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке - РИА Новости, 04.08.2025
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10:12 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/putin-2033184483.html
Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке
Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке - РИА Новости, 04.08.2025
Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:12:00+03:00
2025-08-04T10:12:00+03:00
камчатский край
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владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", который начался в понедельник в Камчатском крае, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", собравшего в Камчатском крае представителей экологического и волонтёрского движения, бизнес-структур, молодых учёных, студентов профильных вузов из многих регионов страны", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что на площадке форума состоится содержательный разговор по широкому кругу проблем экологической повестки, его участники поделятся полезным опытом и лучшими практиками, предложат свои проекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды, повышения экологической культуры, внедрения "зелёных" технологий, развития туризма. Президент отдельно отметил образовательную программу встречи, то особое внимание, которое организаторы уделяют полевым и лабораторным исследованиям, лекциям и обучающим семинарам. "Уверен, что форум пройдёт в конструктивном ключе, а его насыщенная повестка позволит вам обрести новые знания и навыки, получить поддержку для успешной реализации своих идей и инициатив. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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камчатский край, россия, владимир путин, камчатка, общество
Камчатский край, Россия, Владимир Путин, Камчатка, Общество
Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке

Путин поприветствовал участников форума "Экосистема. Заповедный край"

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", который начался в понедельник в Камчатском крае, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", собравшего в Камчатском крае представителей экологического и волонтёрского движения, бизнес-структур, молодых учёных, студентов профильных вузов из многих регионов страны", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что на площадке форума состоится содержательный разговор по широкому кругу проблем экологической повестки, его участники поделятся полезным опытом и лучшими практиками, предложат свои проекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды, повышения экологической культуры, внедрения "зелёных" технологий, развития туризма. Президент отдельно отметил образовательную программу встречи, то особое внимание, которое организаторы уделяют полевым и лабораторным исследованиям, лекциям и обучающим семинарам.
"Уверен, что форум пройдёт в конструктивном ключе, а его насыщенная повестка позволит вам обрести новые знания и навыки, получить поддержку для успешной реализации своих идей и инициатив. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - добавил глава государства.
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