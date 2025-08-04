Путин приветствовал участников экологического форума на Камчатке
Путин поприветствовал участников форума "Экосистема. Заповедный край"
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", который начался в понедельник в Камчатском крае, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", собравшего в Камчатском крае представителей экологического и волонтёрского движения, бизнес-структур, молодых учёных, студентов профильных вузов из многих регионов страны", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что на площадке форума состоится содержательный разговор по широкому кругу проблем экологической повестки, его участники поделятся полезным опытом и лучшими практиками, предложат свои проекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды, повышения экологической культуры, внедрения "зелёных" технологий, развития туризма. Президент отдельно отметил образовательную программу встречи, то особое внимание, которое организаторы уделяют полевым и лабораторным исследованиям, лекциям и обучающим семинарам.
"Уверен, что форум пройдёт в конструктивном ключе, а его насыщенная повестка позволит вам обрести новые знания и навыки, получить поддержку для успешной реализации своих идей и инициатив. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - добавил глава государства.