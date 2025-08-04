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Покрытие на 50 километрах дорог вблизи ж/д станций обновили в Подмосковье
Покрытие на 50 километрах дорог вблизи ж/д станций обновили в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2025
Покрытие на 50 километрах дорог вблизи ж/д станций обновили в Подмосковье
В 18 округах Московской области отремонтировали 27 участков дорог длиной 50 километров, ведущих к железнодорожным станциям, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:12:00+03:00
2025-08-04T14:12:00+03:00
2025-08-04T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В 18 округах Московской области отремонтировали 27 участков дорог длиной 50 километров, ведущих к железнодорожным станциям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы велись по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин указал, что обеспечение качественного состояния дорожной инфраструктуры вблизи железнодорожных путей позволяет поддерживать высокий уровень транспортной доступности и способствует развитию региона. В этом году по нацпроекту в области обновят 120 километров покрытия на подъездах к станциям. "В настоящее время специалисты "Мосавтодора" завершили ремонт 27 участков дорог длиной 50 километров в 18 округах", – приводит пресс-служба слова Сибатулина. Например, в Истре привели в порядок улицы Железнодорожную, Гражданскую и Ногина, ведущие к станции Дедовск. Также улучшен подъезд к станции Истра со стороны деревни Трусово и к станции Снегири. В Королеве отремонтирован участок улицы Советской у станции Фабрика 1 Мая. В Коломне обновлен подъезд к платформе Пески, в Лобне — к станции Луговая, в Подольске — к станции Гривно. Кроме того, в Ступине сделали новое покрытие на центральной улице деревни Татариново, обеспечивающей проезд к станции Вельяминово. В Талдоме привели в порядок подъезд к одноименной станции. В Электростали новое покрытие появилось на Носовихинском шоссе рядом со станцией Есино. В Щелкове отремонтировали подъезд к станции Осеевская со стороны деревни Орловка, а в Чехове обновили улицы Большую и Вокзальную, ведущие к станции Столбовая. Сибатулин добавил, что специалисты "Мосавтодора" также завершили ремонт покрытия на 22 железнодорожных переездах. Он отметил, что благодаря плановым работам повысилась безопасность участников дорожного движения и увеличилась пропускная способность переездов. Например, на станции Взлетная в микрорайоне Востряково в Домодедове, рядом со станцией Виноградово в Воскресенске, а также на переезде у поселков Дружба и Мирный в Раменском округе. По данным пресс-службы, всего в текущем ремонтном сезоне в Подмосковье планируется обновить покрытие 39 переездов. Временные промежутки для проведения работ согласованы с РЖД и выбраны так, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.
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московская область (подмосковье), железнодорожный, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Железнодорожный, Мосавтодор
Покрытие на 50 километрах дорог вблизи ж/д станций обновили в Подмосковье
Покрытие на 27 участках дорог длиной 50 км у ж/д станций обновили в Подмосковье
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В 18 округах Московской области отремонтировали 27 участков дорог длиной 50 километров, ведущих к железнодорожным станциям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы велись по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин указал, что обеспечение качественного состояния дорожной инфраструктуры вблизи железнодорожных путей позволяет поддерживать высокий уровень транспортной доступности и способствует развитию региона. В этом году по нацпроекту в области обновят 120 километров покрытия на подъездах к станциям.
"В настоящее время специалисты "Мосавтодора" завершили ремонт 27 участков дорог длиной 50 километров в 18 округах", – приводит пресс-служба слова Сибатулина.
Например, в Истре привели в порядок улицы Железнодорожную, Гражданскую и Ногина, ведущие к станции Дедовск. Также улучшен подъезд к станции Истра со стороны деревни Трусово и к станции Снегири. В Королеве отремонтирован участок улицы Советской у станции Фабрика 1 Мая. В Коломне обновлен подъезд к платформе Пески, в Лобне — к станции Луговая, в Подольске — к станции Гривно.
Кроме того, в Ступине сделали новое покрытие на центральной улице деревни Татариново, обеспечивающей проезд к станции Вельяминово. В Талдоме привели в порядок подъезд к одноименной станции. В Электростали новое покрытие появилось на Носовихинском шоссе рядом со станцией Есино. В Щелкове отремонтировали подъезд к станции Осеевская со стороны деревни Орловка, а в Чехове обновили улицы Большую и Вокзальную, ведущие к станции Столбовая.
Сибатулин добавил, что специалисты "Мосавтодора" также завершили ремонт покрытия на 22 железнодорожных переездах. Он отметил, что благодаря плановым работам повысилась безопасность участников дорожного движения и увеличилась пропускная способность переездов. Например, на станции Взлетная в микрорайоне Востряково в Домодедове, рядом со станцией Виноградово в Воскресенске, а также на переезде у поселков Дружба и Мирный в Раменском округе.
По данным пресс-службы, всего в текущем ремонтном сезоне в Подмосковье планируется обновить покрытие 39 переездов. Временные промежутки для проведения работ согласованы с РЖД и выбраны так, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.