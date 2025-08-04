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Строительство Азовского кольца в ДНР завершится в 2026 году, заявил Пушилин
Строительство Азовского кольца в ДНР завершится в 2026 году, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.08.2025
Строительство Азовского кольца в ДНР завершится в 2026 году, заявил Пушилин
Строительство Азовского транспортного кольца в ДНР завершится в следующем году, сообщил глава региона Денис Пушилин президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:20:00+03:00
2025-08-04T14:20:00+03:00
2025-08-04T14:20:00+03:00
денис пушилин
владимир путин
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Строительство Азовского транспортного кольца в ДНР завершится в следующем году, сообщил глава региона Денис Пушилин президенту России Владимиру Путину. "В следующем году планируется окончание строительства Азовского кольца, того участка, который проходит по Донецкой Народной Республике", - сказал Пушилин на встрече с президентом. Глава региона также отметил, что с конца 2022 года в республике отремонтировано и построено 1500 километров дорог, а до конца текущего года планируется отремонтировать более 800 километров. "Это рекордные показатели. Честно, мы такого не видели. Не то что сейчас, а мы не видели этого, наверное, вообще до 2014 года. Это действительно качественные современные дороги по высоким российским стандартам", - подчеркнул Пушилин. В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033255617.html
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денис пушилин, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), донецкая народная республика, россия, ростов-на-дону
Денис Пушилин, Владимир Путин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Донецкая Народная Республика, Россия, Ростов-на-Дону
Строительство Азовского кольца в ДНР завершится в 2026 году, заявил Пушилин
Пушилин: Азовское транспортное кольцо в ДНР достроят в 2026 году