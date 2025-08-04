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Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
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13:54 04.08.2025 (обновлено: 14:23 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР
Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР
Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой, сообщил президенту России Владимиру Путину глава РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:54:00+03:00
2025-08-04T14:23:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой, сообщил президенту России Владимиру Путину глава ДНР Денис Пушилин.В понедельник Путин принял с докладом главу ДНР."Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. По вашему решению был построен водовод, он дает 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец – Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами", - сказал Пушилин.Он рассказал, что в прошлом году был создан штаб по тепло- и водоснабжению, благодаря которому отопительный сезон прошли без серьезных аварий."А сейчас с июля были вынуждены перевести на повышенный режим. Создан оперативный штаб, уже был руководитель оперативного штаба (глава Минстроя РФ - ред.) Файзуллин Ирек Энварович, посмотрели водоемы, посмотрели предложения все, которые существуют… Усиливаем чисткой русел рек поступление воды, смотрим, где заторы есть, чтобы наполняемость, насколько возможно, поднять. Дальше, конечно же, сейчас бросили все усилия на борьбу с водопотерями", - добавил глава ДНР.Пушилин уточнил, что дополнительные силы по поручению президента переброшены Москвой - это 50 полностью укомплектованных аварийных бригад, 75 водовозок. По его словам, водовозки направлены также из Московской области, Санкт-Петербурга и ожидается отправка дополнительно 60 водовозок из регионов-шефов. По информации Пушилина, водопотери доходят местами до 60 процентов."Первая причина - мы сейчас вынуждены были сократить еще графики, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода, в Енакиево и группе близлежащих городов - раз в четыре дня, в Мариуполе - раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", - отметил Пушилин, пояснив, что многие коммуникации не ремонтировались с 90-х годов.
https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html
https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество, Владимир Путин
Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР

Пушилин назвал обеспечение ДНР водой самым сложным вопросом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой, сообщил президенту России Владимиру Путину глава ДНР Денис Пушилин.
В понедельник Путин принял с докладом главу ДНР.
"Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. По вашему решению был построен водовод, он дает 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец – Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами", - сказал Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи в Москве. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Путин назвал приоритетные вопросы в развитии ДНР
13:50
Он рассказал, что в прошлом году был создан штаб по тепло- и водоснабжению, благодаря которому отопительный сезон прошли без серьезных аварий.
"А сейчас с июля были вынуждены перевести на повышенный режим. Создан оперативный штаб, уже был руководитель оперативного штаба (глава Минстроя РФ - ред.) Файзуллин Ирек Энварович, посмотрели водоемы, посмотрели предложения все, которые существуют… Усиливаем чисткой русел рек поступление воды, смотрим, где заторы есть, чтобы наполняемость, насколько возможно, поднять. Дальше, конечно же, сейчас бросили все усилия на борьбу с водопотерями", - добавил глава ДНР.
Пушилин уточнил, что дополнительные силы по поручению президента переброшены Москвой - это 50 полностью укомплектованных аварийных бригад, 75 водовозок. По его словам, водовозки направлены также из Московской области, Санкт-Петербурга и ожидается отправка дополнительно 60 водовозок из регионов-шефов. По информации Пушилина, водопотери доходят местами до 60 процентов.
"Первая причина - мы сейчас вынуждены были сократить еще графики, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода, в Енакиево и группе близлежащих городов - раз в четыре дня, в Мариуполе - раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", - отметил Пушилин, пояснив, что многие коммуникации не ремонтировались с 90-х годов.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР
14:15
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбществоВладимир Путин
 
 
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