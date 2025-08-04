https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html

Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР

Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025

Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР

Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой, сообщил президенту России Владимиру Путину глава РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:54:00+03:00

2025-08-04T13:54:00+03:00

2025-08-04T14:23:00+03:00

донецкая народная республика

денис пушилин

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028317234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3cdce70ef121414824e78ddf7bba90.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой, сообщил президенту России Владимиру Путину глава ДНР Денис Пушилин.В понедельник Путин принял с докладом главу ДНР."Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. По вашему решению был построен водовод, он дает 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец – Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами", - сказал Пушилин.Он рассказал, что в прошлом году был создан штаб по тепло- и водоснабжению, благодаря которому отопительный сезон прошли без серьезных аварий."А сейчас с июля были вынуждены перевести на повышенный режим. Создан оперативный штаб, уже был руководитель оперативного штаба (глава Минстроя РФ - ред.) Файзуллин Ирек Энварович, посмотрели водоемы, посмотрели предложения все, которые существуют… Усиливаем чисткой русел рек поступление воды, смотрим, где заторы есть, чтобы наполняемость, насколько возможно, поднять. Дальше, конечно же, сейчас бросили все усилия на борьбу с водопотерями", - добавил глава ДНР.Пушилин уточнил, что дополнительные силы по поручению президента переброшены Москвой - это 50 полностью укомплектованных аварийных бригад, 75 водовозок. По его словам, водовозки направлены также из Московской области, Санкт-Петербурга и ожидается отправка дополнительно 60 водовозок из регионов-шефов. По информации Пушилина, водопотери доходят местами до 60 процентов."Первая причина - мы сейчас вынуждены были сократить еще графики, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода, в Енакиево и группе близлежащих городов - раз в четыре дня, в Мариуполе - раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", - отметил Пушилин, пояснив, что многие коммуникации не ремонтировались с 90-х годов.

https://ria.ru/20250804/prioritet-2033256806.html

https://ria.ru/20250804/putin-2033265897.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, денис пушилин, общество, владимир путин