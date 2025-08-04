https://ria.ru/20250804/pushilin-2033255617.html

Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР

Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025

Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР

Президент Владимир Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина с докладом в Кремле. Среди прочего руководитель республики рассказал о ситуации с водоснабжением... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:47:00+03:00

2025-08-04T13:47:00+03:00

2025-08-04T15:07:00+03:00

политика

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россия

владимир путин

денис пушилин

дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина с докладом в Кремле. Среди прочего руководитель республики рассказал о ситуации с водоснабжением региона и восстановлении жилого фонда.Главное — в материале РИА Новости. О водоснабжении"Дальше был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец — Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами".О восстановлении жилого фондаО ремонте дорог"Мы нашли возможность использовать местные материалы, инертные. <...> Соответственно, можем делать больше, быстрее и качественнее. И уже теперь до конца года планируем более 800 километров. Это рекордные показатели".О здравоохранении "Уже более 30 тысяч посмотрели, провели работу с пациентами. То есть запрос очень серьезный. Будем продолжать, пока не решим вопрос с дефицитом".Предыдущая рабочая встреча Путина и Пушилина состоялась в феврале. Тогда глава республики доложил о вопросах социально-экономического развития региона.

https://ria.ru/20250722/pushilin-2030583146.html

https://ria.ru/20250718/dnr-2030020849.html

https://ria.ru/20250801/husnullin-2032919124.html

https://ria.ru/20250508/glava-2015761759.html

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Путин на встрече с главой ДНР Пушилиным Путин принял с докладом главу ДНР Пушилина, обсуждались в том числе вопросы ремонта и строительства дорог, здравоохранения, водообеспечения 2025-08-04T13:47 true PT1M10S

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политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, донбасс