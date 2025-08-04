Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР
Путин обсудил с Пушилиным водоснабжение и восстановление жилья в ДНР
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина с докладом в Кремле. Среди прочего руководитель республики рассказал о ситуации с водоснабжением региона и восстановлении жилого фонда.
Главное — в материале РИА Новости.
О водоснабжении
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"Дальше был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец — Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами".
- Сейчас в республике активно занимаются чисткой русел рек, чтобы усилить поступление воды.
- Также предпринимаются усилия для борьбы с водопотерями, которые местами доходят до 60 процентов.
- Из Москвы в регион перебросили 50 аварийных бригад и 75 водовозок, из Подмосковья — 13.
- Одна из сопутствующих проблем — износ сетей, которые не ремонтировали с 1990-х годов.
- Ежедневно в республике устраняют сто аварий.
- На этом фоне было принято решение объединить "Донбасстеплоэнерго" и "Воду Донбасса", чтобы быстрее решать актуальные проблемы.
О восстановлении жилого фонда
- В этом году планируется восстановить четыре ранее считавшихся прифронтовыми района Донецка — Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский.
- Там повреждены или разрушены 2189 многоквартирных жилых домов, а также 256 социальных учреждений.
- Также планируется восстановить 109 образовательных объектов, 22 — спортивных и 57 — культурно-досуговых.
О ремонте дорог
- С конца 2022-го в республике отремонтировали и построили 1500 километров дорог.
- В начале этого года планировалось восстановить 453 километра дорог.
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"Мы нашли возможность использовать местные материалы, инертные. <...> Соответственно, можем делать больше, быстрее и качественнее. И уже теперь до конца года планируем более 800 километров. Это рекордные показатели".
- В 2026-м должно закончиться строительство участка Азовского кольца, проходящего по территории ДНР.
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О здравоохранении
- В республике наблюдается рост числа граждан, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому востребованы сосудистые центры.
- Недавно такой открыли на базе Республиканской клинической больницы имени Калинина.
- Также в регионе не хватает узкопрофильных специалистов, поэтому был создан медицинский "Патруль здоровья": врачи ездят по муниципалитетам.
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"Уже более 30 тысяч посмотрели, провели работу с пациентами. То есть запрос очень серьезный. Будем продолжать, пока не решим вопрос с дефицитом".
- В сельской местности до конца года планируется открыть 18 ФАПов.
Предыдущая рабочая встреча Путина и Пушилина состоялась в феврале. Тогда глава республики доложил о вопросах социально-экономического развития региона.