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Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
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13:47 04.08.2025 (обновлено: 15:07 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033255617.html
Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР
Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР
Президент Владимир Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина с докладом в Кремле. Среди прочего руководитель республики рассказал о ситуации с водоснабжением... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:47:00+03:00
2025-08-04T15:07:00+03:00
политика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина с докладом в Кремле. Среди прочего руководитель республики рассказал о ситуации с водоснабжением региона и восстановлении жилого фонда.Главное — в материале РИА Новости. О водоснабжении&quot;Дальше был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец — Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами&quot;.О восстановлении жилого фондаО ремонте дорог&quot;Мы нашли возможность использовать местные материалы, инертные. &lt;...&gt; Соответственно, можем делать больше, быстрее и качественнее. И уже теперь до конца года планируем более 800 километров. Это рекордные показатели&quot;.О здравоохранении &quot;Уже более 30 тысяч посмотрели, провели работу с пациентами. То есть запрос очень серьезный. Будем продолжать, пока не решим вопрос с дефицитом&quot;.Предыдущая рабочая встреча Путина и Пушилина состоялась в феврале. Тогда глава республики доложил о вопросах социально-экономического развития региона.
https://ria.ru/20250722/pushilin-2030583146.html
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донецкая народная республика
россия
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Путин на встрече с главой ДНР Пушилиным
Путин принял с докладом главу ДНР Пушилина, обсуждались в том числе вопросы ремонта и строительства дорог, здравоохранения, водообеспечения
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политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, донбасс
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Донбасс
Путин обсудил с Пушилиным вопросы водоснабжения в ДНР

Путин обсудил с Пушилиным водоснабжение и восстановление жилья в ДНР

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина с докладом в Кремле. Среди прочего руководитель республики рассказал о ситуации с водоснабжением региона и восстановлении жилого фонда.
Главное — в материале РИА Новости.

О водоснабжении

  • Водообеспечение остается самым сложным вопросом для ДНР.
  • Водовод Дон — Донбасс стабильно дает 250 тысяч кубометров.
«

"Дальше был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец — Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ-2025
Денис Пушилин
Глава ДНР
  • Сейчас в республике активно занимаются чисткой русел рек, чтобы усилить поступление воды.
  • Также предпринимаются усилия для борьбы с водопотерями, которые местами доходят до 60 процентов.
  • Из Москвы в регион перебросили 50 аварийных бригад и 75 водовозок, из Подмосковья — 13.
  • Одна из сопутствующих проблем — износ сетей, которые не ремонтировали с 1990-х годов.
  • Ежедневно в республике устраняют сто аварий.
  • На этом фоне было принято решение объединить "Донбасстеплоэнерго" и "Воду Донбасса", чтобы быстрее решать актуальные проблемы.
Денис Пушилин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой
22 июля, 12:13

О восстановлении жилого фонда

  • В этом году планируется восстановить четыре ранее считавшихся прифронтовыми района Донецка — Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский.
  • Там повреждены или разрушены 2189 многоквартирных жилых домов, а также 256 социальных учреждений.
  • Также планируется восстановить 109 образовательных объектов, 22 — спортивных и 57 — культурно-досуговых.
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Глава Минтранса ДНР рассказал о восстановлении автовокзалов
18 июля, 17:22

О ремонте дорог

  • С конца 2022-го в республике отремонтировали и построили 1500 километров дорог.
  • В начале этого года планировалось восстановить 453 километра дорог.
«

"Мы нашли возможность использовать местные материалы, инертные. <...> Соответственно, можем делать больше, быстрее и качественнее. И уже теперь до конца года планируем более 800 километров. Это рекордные показатели".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ-2025
Денис Пушилин
Глава ДНР
  • В 2026-м должно закончиться строительство участка Азовского кольца, проходящего по территории ДНР.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок
1 августа, 21:35

О здравоохранении

  • В республике наблюдается рост числа граждан, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому востребованы сосудистые центры.
  • Недавно такой открыли на базе Республиканской клинической больницы имени Калинина.
  • Также в регионе не хватает узкопрофильных специалистов, поэтому был создан медицинский "Патруль здоровья": врачи ездят по муниципалитетам.
«

"Уже более 30 тысяч посмотрели, провели работу с пациентами. То есть запрос очень серьезный. Будем продолжать, пока не решим вопрос с дефицитом".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ-2025
Денис Пушилин
Глава ДНР
  • В сельской местности до конца года планируется открыть 18 ФАПов.
Предыдущая рабочая встреча Путина и Пушилина состоялась в феврале. Тогда глава республики доложил о вопросах социально-экономического развития региона.
Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений ДНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды
8 мая, 11:56
 
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