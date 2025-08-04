МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве
Посольству ФРГ заявили протест из-за высказываний о суверенитете РФ над Курилами
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посольству ФРГ в Москве заявили решительный протест из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд, ставящих под сомнение принадлежность Курильских островов, сообщил МИД России.
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"Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", — говорится в заявлении.
Там напомнили, что южные Курильские острова перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН.
"Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией и ее сателлитами, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны", — отмечается в документе.
Споры вокруг Курильских островов
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
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