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МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве - РИА Новости, 04.08.2025
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18:04 04.08.2025 (обновлено: 19:00 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/protest-2033323414.html
МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве
МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве - РИА Новости, 04.08.2025
МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве
Посольству ФРГ в Москве заявили решительный протест из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд, ставящих под сомнение принадлежность Курильских островов,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:04:00+03:00
2025-08-04T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посольству ФРГ в Москве заявили решительный протест из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд, ставящих под сомнение принадлежность Курильских островов, сообщил МИД России.&quot;Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации&quot;, — говорится в заявлении.Там напомнили, что южные Курильские острова перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН."Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией и ее сателлитами, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны", — отмечается в документе.Споры вокруг Курильских острововОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
https://ria.ru/20250726/patrushev-2031373290.html
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россия, германия, москва, япония, оон
Россия, Германия, Москва, Япония, ООН
МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве

Посольству ФРГ заявили протест из-за высказываний о суверенитете РФ над Курилами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посольству ФРГ в Москве заявили решительный протест из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд, ставящих под сомнение принадлежность Курильских островов, сообщил МИД России.
«

"Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Там напомнили, что южные Курильские острова перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН.
"Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией и ее сателлитами, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны", — отмечается в документе.
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Споры вокруг Курильских островов

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
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