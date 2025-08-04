https://ria.ru/20250804/protest-2033323414.html

МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве

МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве - РИА Новости, 04.08.2025

МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве

Посольству ФРГ в Москве заявили решительный протест из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд, ставящих под сомнение принадлежность Курильских островов,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:04:00+03:00

2025-08-04T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посольству ФРГ в Москве заявили решительный протест из-за слов посла Германии в Японии Петры Зигмунд, ставящих под сомнение принадлежность Курильских островов, сообщил МИД России."Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", — говорится в заявлении.Там напомнили, что южные Курильские острова перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН."Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией и ее сателлитами, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны", — отмечается в документе.Споры вокруг Курильских острововОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

https://ria.ru/20250726/patrushev-2031373290.html

https://ria.ru/20240522/hs-1947715425.html

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