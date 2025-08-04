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Ольга Остроумова выступила с речью на церемонии прощания с Юрием Ереминым - РИА Новости, 04.08.2025
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12:18 04.08.2025 (обновлено: 12:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/proschanie-2033228360.html
Ольга Остроумова выступила с речью на церемонии прощания с Юрием Ереминым
Ольга Остроумова выступила с речью на церемонии прощания с Юрием Ереминым - РИА Новости, 04.08.2025
Ольга Остроумова выступила с речью на церемонии прощания с Юрием Ереминым
Народная артистка России, актриса Ольга Остроумова, прощаясь с народным артистом РФ, режиссером Юрием Ереминым, призналась, что её актерский путь был неразрывно РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:18:00+03:00
2025-08-04T12:28:00+03:00
россия
франция
швейцария
юрий еремин
ольга остроумова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народная артистка России, актриса Ольга Остроумова, прощаясь с народным артистом РФ, режиссером Юрием Ереминым, призналась, что её актерский путь был неразрывно связан с режиссерским становлением Еремина. Церемония прощания с Ереминым проходит на Основной сцене Театра Моссовета в понедельник. Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года. "Здесь среди нас всех я знаю Юру дольше всех. Это был актерский курс. Мы с Юрой прошли очень много. Я видела, как он начинал как режиссер. Время нашего становления - человеческого и профессионального - проходило как-то вместе. И мы наконец-то объединились в Театре Моссовета, где он одарил меня многими прекрасными ролями, очень разными", - сказала она со сцены. Остроумова отметила, что многие спектакли Еремина стали украшениями репертуара Театра Моссовета. "Мы ссорились, ругались, мирились, но мы любили друг друга. Я ему благодарна за весь тот путь, который мы прожили вместе, который сделал меня актрисой, подарил мне много прекрасных ролей на сцене этого театра… Пока мы будем жить, мы будем тебя помнить, Юра", - заключила она. Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.
https://ria.ru/20250804/proschanie-2033202283.html
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россия, франция, швейцария, юрий еремин, ольга остроумова, гитис
Россия, Франция, Швейцария, Юрий Еремин, Ольга Остроумова, ГИТИС
Ольга Остроумова выступила с речью на церемонии прощания с Юрием Ереминым

Остроумова призналась что ее путь был связан с режиссерским становлением Еремина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктриса Ольга Остроумова
Актриса Ольга Остроумова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народная артистка России, актриса Ольга Остроумова, прощаясь с народным артистом РФ, режиссером Юрием Ереминым, призналась, что её актерский путь был неразрывно связан с режиссерским становлением Еремина.
Церемония прощания с Ереминым проходит на Основной сцене Театра Моссовета в понедельник. Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года.
Церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым на сцене Театра Моссовета - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым
11:17
"Здесь среди нас всех я знаю Юру дольше всех. Это был актерский курс. Мы с Юрой прошли очень много. Я видела, как он начинал как режиссер. Время нашего становления - человеческого и профессионального - проходило как-то вместе. И мы наконец-то объединились в Театре Моссовета, где он одарил меня многими прекрасными ролями, очень разными", - сказала она со сцены.
Остроумова отметила, что многие спектакли Еремина стали украшениями репертуара Театра Моссовета.
"Мы ссорились, ругались, мирились, но мы любили друг друга. Я ему благодарна за весь тот путь, который мы прожили вместе, который сделал меня актрисой, подарил мне много прекрасных ролей на сцене этого театра… Пока мы будем жить, мы будем тебя помнить, Юра", - заключила она.
Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Коллеги и поклонники Юрия Еремина собираются у Театра Моссовета
11:05
 
РоссияФранцияШвейцарияЮрий ЕреминОльга ОстроумоваГИТИС
 
 
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