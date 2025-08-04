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В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым

В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым - РИА Новости, 04.08.2025

В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым

Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым началась на Основной сцене Театра Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025

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культура

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым началась на Основной сцене Театра Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года. В холле театра представили фотовыставку, на которой запечатлены сцены из спектаклей, поставленных Ереминым, и моменты репетиций. Среди них постановки Casting, P.P.P, "В случае убийства набирайте "М", "Морское путешествие 1933 года", "Игроки", "Царство отца и сына", "Муж, жена и любовник", "Герой нашего времени", "Серебряный век", "Мадам Бовари". Церемонию ведет заслуженный артист РФ Валерий Яременко. Проститься с режиссером пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета. Траурные венки направили коллективы РАМТ, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИС. После прощания артиста похоронят на Миусском кладбище в Москве. Соболезнования в связи с уходом Еремина из жизни выразили коллективы Театра Моссовета, Театра Армии, МХТ имени Чехова, Школы-студии МХАТ, а также председатель Союза театральный деятелей РФ Владимир Машков ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие. Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.

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Церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым на сцене Театра Моссовета Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым проходит на Основной сцене Театра Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года. В холле театра представили фотовыставку, на которой запечатлены сцены из спектаклей, поставленных Ереминым, а также моменты репетиций. 2025-08-04T11:17 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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