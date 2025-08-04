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В Приморье эвакуировали восемь человек из подтопленных мест отдыха - РИА Новости, 04.08.2025
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12:13 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/primore-2033225298.html
В Приморье эвакуировали восемь человек из подтопленных мест отдыха
В Приморье эвакуировали восемь человек из подтопленных мест отдыха - РИА Новости, 04.08.2025
В Приморье эвакуировали восемь человек из подтопленных мест отдыха
Восемь человек, в том числе ребенок, эвакуированы из мест отдыха, подтопленных после подъёма воды в двух реках из-за ливней в Приморье, сообщил в своём... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:13:00+03:00
2025-08-04T12:13:00+03:00
происшествия
россия
партизанск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, эвакуированы из мест отдыха, подтопленных после подъёма воды в двух реках из-за ливней в Приморье, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Штормовое предупреждение было объявлено в Приморье на 4 августа. Примгидромет информировал, что в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге прошел очень сильный дождь, выпало от 51 до 79 миллиметров осадков за три-шесть часов. По краю в основном выпало от 9 до 36 миллиметров. "Сегодня утром восемь отдыхающих оказались отрезанными в результате подъема уровня двух рек в Партизанском округе... Сотрудники МЧС России эвакуировали восемь человек из мест отдыха, отрезанных водой... в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении. В ГУМЧС уточнили, что на реке Тигровая пятеро взрослых и один ребенок не смогли вернуться с отдыха на речной косе. Спасатели МЧС России перевезли отдыхающих на моторной лодке на другой берег реки, за ними приехали родственники. "Вчера мужчина и женщина направились отдыхать на речную косу, на следующий день в результате подъема уровня реки Партизанская они не смогли выехать обратно на своем легковом автомобиле. На помощь людям пришли сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда, которые эвакуировали граждан вместе с автомобилем до дороги", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250804/sily-2033197490.html
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происшествия, россия, партизанск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Партизанск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье эвакуировали восемь человек из подтопленных мест отдыха

Спасатели эвакуировали 8 человек из отрезанных паводком мест отдыха в Приморье

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЭвакуация людей из мест отдыха, подтопленных после подъёма воды в двух реках из-за ливней в Приморье
Эвакуация людей из мест отдыха, подтопленных после подъёма воды в двух реках из-за ливней в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Эвакуация людей из мест отдыха, подтопленных после подъёма воды в двух реках из-за ливней в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, эвакуированы из мест отдыха, подтопленных после подъёма воды в двух реках из-за ливней в Приморье, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
Штормовое предупреждение было объявлено в Приморье на 4 августа. Примгидромет информировал, что в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге прошел очень сильный дождь, выпало от 51 до 79 миллиметров осадков за три-шесть часов. По краю в основном выпало от 9 до 36 миллиметров.
"Сегодня утром восемь отдыхающих оказались отрезанными в результате подъема уровня двух рек в Партизанском округе... Сотрудники МЧС России эвакуировали восемь человек из мест отдыха, отрезанных водой... в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС уточнили, что на реке Тигровая пятеро взрослых и один ребенок не смогли вернуться с отдыха на речной косе. Спасатели МЧС России перевезли отдыхающих на моторной лодке на другой берег реки, за ними приехали родственники.
"Вчера мужчина и женщина направились отдыхать на речную косу, на следующий день в результате подъема уровня реки Партизанская они не смогли выехать обратно на своем легковом автомобиле. На помощь людям пришли сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда, которые эвакуировали граждан вместе с автомобилем до дороги", - добавили в ведомстве.
Уровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского кра - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Туапсинский округ после подтоплений прибыли дополнительные силы МЧС
10:52
 
ПроисшествияРоссияПартизанскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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