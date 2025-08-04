https://ria.ru/20250804/primore-2033204709.html

СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка

СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка - РИА Новости, 04.08.2025

СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка

Уголовное дело возбуждено на жителя Приморского края, который в ходе конфликта выстрелил в оппонента, а попал в ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:25:00+03:00

2025-08-04T11:25:00+03:00

2025-08-04T11:25:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Приморского края, который в ходе конфликта выстрелил в оппонента, а попал в ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. "СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту покушения на убийство несовершеннолетнего, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (преступления против жизни и свободы - ред.) в районе улицы Мишенной города Уссурийска", - говорится в сообщении. Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают местонахождение фигуранта.

https://ria.ru/20250730/peterburg-2032386740.html

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происшествия, россия, приморский край