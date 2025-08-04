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СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка - РИА Новости, 04.08.2025
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11:25 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/primore-2033204709.html
СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка
СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка - РИА Новости, 04.08.2025
СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка
Уголовное дело возбуждено на жителя Приморского края, который в ходе конфликта выстрелил в оппонента, а попал в ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:25:00+03:00
2025-08-04T11:25:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Приморского края, который в ходе конфликта выстрелил в оппонента, а попал в ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку. "СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту покушения на убийство несовершеннолетнего, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (преступления против жизни и свободы - ред.) в районе улицы Мишенной города Уссурийска", - говорится в сообщении. Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают местонахождение фигуранта.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка

СК завел дело на жителя Приморья, промахнувшегося при выстреле в оппонента

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Приморского края, который в ходе конфликта выстрелил в оппонента, а попал в ребенка, сообщило СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, 1 августа между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета, попав в грудь находящемуся рядом 15-летнему подростку.
"СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту покушения на убийство несовершеннолетнего, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (преступления против жизни и свободы - ред.) в районе улицы Мишенной города Уссурийска", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают местонахождение фигуранта.
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ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
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