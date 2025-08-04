https://ria.ru/20250804/primore-2033174996.html

В Приморье на период ВЭФ ввели дорожные ограничения

В Приморье на период ВЭФ ввели дорожные ограничения - РИА Новости, 04.08.2025

В Приморье на период ВЭФ ввели дорожные ограничения

Дорожные запреты и ограничения вводят в период Восточного экономического форума в Приморском крае, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:12:00+03:00

2025-08-04T09:12:00+03:00

2025-08-04T09:12:00+03:00

владивосток

приморский край

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Дорожные запреты и ограничения вводят в период Восточного экономического форума в Приморском крае, сообщается на сайте правительства региона. "В период проведения Восточного экономического форума c 31 августа по 7 сентября на территории Приморского края вводят ряд запретов и ограничений для движения тяжеловесных машин, перевозящих опасные грузы по "гостевым маршрутам", для проведения земляных, взрывоопасных и дорожных работ", - говорится в сообщении. Как сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, с 1 сентября с 07.00 (00.00 мск) по 24.00 (17.00 мск) 7 сентября вводится запрет на движение грузовиков массой более 3,5 тонн и транспортных средств с опасными грузами по маршрутам, связанным с форумом. Ограничения касаются следующих участков: подъезд к международному терминалу аэропорта Кневичи, трасса Владивосток - Находка (с 0-го по 4-й километр), подъезд к аэропорту Владивостока, поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка, Низководный мост (с 14-го по 18-й километр), бухта Патрокл (с 18-го по 19-й километр), подъезд к Владивостоку от автодороги Хабаровск - Владивосток и мост через бухту Золотой Рог. Помимо этого, с 1 по 7 сентября ежедневно с 06.00 до 23.00 вводится ограничение на движение транспорта, который перевозит топливо и горюче-смазочные материалы по указанным маршрутам. Однако, при согласовании с межведомственным оперативным штабом, такая перевозка может осуществляться в ночное время с 23.00 до 06.00, за исключением моста через бухту Золотой Рог, где движение транспортных средств с данными грузами будет запрещено круглосуточно. Запрещается проводить дорожные, взрывоопасные и земляные работы на "гостевых маршрутах" с 31 августа (07.00) до 7 сентября (24.00), за исключением аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий ДТП и других неотложных дорожных мероприятий. "Соответствующие дорожные знаки установят до 31 августа, их соблюдение и сохранность будут контролировать экипажи патруля. А в период проведения ВЭФ специалистами будет организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад в составе тяжелой дорожно-строительной техники в наиболее уязвимых местах на автомобильных дорогах "гостевых маршрутов" для оперативного устранения аварийных ситуаций", - отметили специалисты.

https://ria.ru/20250731/putin-2032607171.html

https://ria.ru/20250716/vef--2029376928.html

владивосток

приморский край

находка

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владивосток, приморский край, находка