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В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов - РИА Новости, 04.08.2025
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05:37 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/primore-2033162230.html
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов - РИА Новости, 04.08.2025
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов
От 9 до 36 миллиметров осадков в основном выпало в Приморье, в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление - прошел очень сильный... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:37:00+03:00
2025-08-04T05:37:00+03:00
происшествия
партизанск
приморский край
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. От 9 до 36 миллиметров осадков в основном выпало в Приморье, в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление - прошел очень сильный дождь с количеством осадков от 51 до 79 миллиметров за 3 — 6 часов, сообщает в своём Telegram-канале Примгидромет. В соцсетях местные жители опубликовали видео, на которых запечатлены сильные удары молнии, один из которых попал в здание, после чего оно загорелось. "В ночь на понедельник Приморье оказалось под воздействием фронтальных разделов, практически повсеместно прошли дожди разной интенсивности, отмечались грозы… В Красном Яре вылилось 48 миллиметров — близко к опасному явлению", - говорится в сообщении. Синоптики также отмечают последствия дождей в других районах Приморского края. "В основном выпало 9 — 36 миллиметров, в западных районах 1 — 5 миллиметров. В Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление, очень сильный дождь с количеством 51 — 79 миллиметров за 3 — 6 часов", - уточняет Примгидромет.
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происшествия, партизанск, приморский край, примгидромет
Происшествия, Партизанск, Приморский край, Примгидромет
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов

В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за три-шесть часов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДождь во Владивостоке
Дождь во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. От 9 до 36 миллиметров осадков в основном выпало в Приморье, в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление - прошел очень сильный дождь с количеством осадков от 51 до 79 миллиметров за 3 — 6 часов, сообщает в своём Telegram-канале Примгидромет.
В соцсетях местные жители опубликовали видео, на которых запечатлены сильные удары молнии, один из которых попал в здание, после чего оно загорелось.
"В ночь на понедельник Приморье оказалось под воздействием фронтальных разделов, практически повсеместно прошли дожди разной интенсивности, отмечались грозы… В Красном Яре вылилось 48 миллиметров — близко к опасному явлению", - говорится в сообщении.
Синоптики также отмечают последствия дождей в других районах Приморского края.
"В основном выпало 9 — 36 миллиметров, в западных районах 1 — 5 миллиметров. В Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление, очень сильный дождь с количеством 51 — 79 миллиметров за 3 — 6 часов", - уточняет Примгидромет.
Жители Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Жителей Сахалина предупредили о сильных дождях на острове
04:39
 
ПроисшествияПартизанскПриморский крайПримгидромет
 
 
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