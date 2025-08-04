https://ria.ru/20250804/primore-2033162230.html
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов - РИА Новости, 04.08.2025
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов
От 9 до 36 миллиметров осадков в основном выпало в Приморье, в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление - прошел очень сильный... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:37:00+03:00
2025-08-04T05:37:00+03:00
2025-08-04T05:37:00+03:00
происшествия
партизанск
приморский край
примгидромет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892152924_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_7d48f1186aac293ee277dca516319440.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. От 9 до 36 миллиметров осадков в основном выпало в Приморье, в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление - прошел очень сильный дождь с количеством осадков от 51 до 79 миллиметров за 3 — 6 часов, сообщает в своём Telegram-канале Примгидромет. В соцсетях местные жители опубликовали видео, на которых запечатлены сильные удары молнии, один из которых попал в здание, после чего оно загорелось. "В ночь на понедельник Приморье оказалось под воздействием фронтальных разделов, практически повсеместно прошли дожди разной интенсивности, отмечались грозы… В Красном Яре вылилось 48 миллиметров — близко к опасному явлению", - говорится в сообщении. Синоптики также отмечают последствия дождей в других районах Приморского края. "В основном выпало 9 — 36 миллиметров, в западных районах 1 — 5 миллиметров. В Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление, очень сильный дождь с количеством 51 — 79 миллиметров за 3 — 6 часов", - уточняет Примгидромет.
https://ria.ru/20250804/sakhalin-2033160093.html
партизанск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892152924_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_74a17234f4ce711bc6d76a25e4e658b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, партизанск, приморский край, примгидромет
Происшествия, Партизанск, Приморский край, Примгидромет
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов
В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за три-шесть часов