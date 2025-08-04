https://ria.ru/20250804/primore-2033162230.html

В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов

В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов - РИА Новости, 04.08.2025

В части Приморья выпало до 79 миллиметров осадков за несколько часов

От 9 до 36 миллиметров осадков в основном выпало в Приморье, в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление - прошел очень сильный... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:37:00+03:00

2025-08-04T05:37:00+03:00

2025-08-04T05:37:00+03:00

происшествия

партизанск

приморский край

примгидромет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892152924_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_7d48f1186aac293ee277dca516319440.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. От 9 до 36 миллиметров осадков в основном выпало в Приморье, в Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление - прошел очень сильный дождь с количеством осадков от 51 до 79 миллиметров за 3 — 6 часов, сообщает в своём Telegram-канале Примгидромет. В соцсетях местные жители опубликовали видео, на которых запечатлены сильные удары молнии, один из которых попал в здание, после чего оно загорелось. "В ночь на понедельник Приморье оказалось под воздействием фронтальных разделов, практически повсеместно прошли дожди разной интенсивности, отмечались грозы… В Красном Яре вылилось 48 миллиметров — близко к опасному явлению", - говорится в сообщении. Синоптики также отмечают последствия дождей в других районах Приморского края. "В основном выпало 9 — 36 миллиметров, в западных районах 1 — 5 миллиметров. В Партизанске, Лазо, Рудной Пристани и Ольге наблюдалось опасное явление, очень сильный дождь с количеством 51 — 79 миллиметров за 3 — 6 часов", - уточняет Примгидромет.

https://ria.ru/20250804/sakhalin-2033160093.html

партизанск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, партизанск, приморский край, примгидромет