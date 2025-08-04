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Житель Приморья в ходе конфликта выстрелил в мужчину, но попал в его сына
Житель Приморья в ходе конфликта выстрелил в мужчину, но попал в его сына - РИА Новости, 04.08.2025
Житель Приморья в ходе конфликта выстрелил в мужчину, но попал в его сына
Житель Приморья в ходе конфликта выстрелил из травматического оружия в мужчину, но попал в его сына, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T04:58:00+03:00
2025-08-04T04:58:00+03:00
2025-08-04T07:06:00+03:00
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Житель Приморья в ходе конфликта выстрелил из травматического оружия в мужчину, но попал в его сына, сообщает региональная прокуратура. "В ходе конфликта двух мужчин один из них выстрелил из травматического оружия в 15-летнего подростка. Мужчина 1963 года рождения применил оружие в отношении оппонента, однако попал в грудь его несовершеннолетнему сыну", — говорится в сообщении. Как уточняют в правоохранительных органах, пострадавший госпитализирован, ему оказана своевременная медицинская помощь. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
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происшествия, россия
Житель Приморья в ходе конфликта выстрелил в мужчину, но попал в его сына
Приморец в ходе конфликта выстрелил в мужчину, но попал в его 15-летнего сына
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Житель Приморья в ходе конфликта выстрелил из травматического оружия в мужчину, но попал в его сына, сообщает региональная прокуратура.
"В ходе конфликта двух мужчин один из них выстрелил из травматического оружия в 15-летнего подростка. Мужчина 1963 года рождения применил оружие в отношении оппонента, однако попал в грудь его несовершеннолетнему сыну", — говорится в сообщении.
Как уточняют в правоохранительных органах, пострадавший госпитализирован, ему оказана своевременная медицинская помощь.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство) и контролирует ход и результаты процессуальной проверки.