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Президент Литвы принял отставку правительства
Президент Литвы принял отставку правительства - РИА Новости, 04.08.2025
Президент Литвы принял отставку правительства
Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства и назначил исполняющим обязанности премьер-министра министра финансов Римантаса Саджюса, передает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:31:00+03:00
2025-08-04T16:31:00+03:00
2025-08-04T16:31:00+03:00
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гитанас науседа
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства и назначил исполняющим обязанности премьер-министра министра финансов Римантаса Саджюса, передает агентство ELTA со ссылкой на администрацию литовского президента. Ранее в понедельник правительство Литвы сообщило, что, в соответствии с законом, в полном составе уходит в отставку, после того как подобное решение принял премьер-министр страны Гиниаутас Палуцкас. "Президент Гитанас Науседа подписал декрет, предусматривающий отставку правительства и представителя социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса с поста премьера", - говорится в сообщении. Агентство также сообщило, что исполняющим обязанности премьера станет министр финансов Римантас Саджюс. Теперь руководство социал-демократической партии Литвы, победившей на выборах в октябре 2024 года, должно представить президенту нового кандидата в премьеры. В случае одобрения кандидатура будет представлена на голосование в парламент, который должен будет принять решение в течение недели. После одобрения у нового премьера будет 15 дней для формирования правительства. В последние недели выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки. Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, 31 июля заявил, что уходит в отставку.
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в мире, литва, гитанас науседа
В мире, Литва, Гитанас Науседа
Президент Литвы принял отставку правительства
Науседа назначил и.о. премьера министра финансов Саджюса
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства и назначил исполняющим обязанности премьер-министра министра финансов Римантаса Саджюса, передает агентство ELTA
со ссылкой на администрацию литовского президента.
Ранее в понедельник правительство Литвы
сообщило, что, в соответствии с законом, в полном составе уходит в отставку, после того как подобное решение принял премьер-министр страны Гиниаутас Палуцкас.
"Президент Гитанас Науседа
подписал декрет, предусматривающий отставку правительства и представителя социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса с поста премьера", - говорится в сообщении.
Агентство также сообщило, что исполняющим обязанности премьера станет министр финансов Римантас Саджюс.
Теперь руководство социал-демократической партии Литвы, победившей на выборах в октябре 2024 года, должно представить президенту нового кандидата в премьеры. В случае одобрения кандидатура будет представлена на голосование в парламент, который должен будет принять решение в течение недели. После одобрения у нового премьера будет 15 дней для формирования правительства.
В последние недели выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки. Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, 31 июля заявил, что уходит в отставку.