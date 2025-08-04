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Президент Австрии отказался от участия в климатической конференции - РИА Новости, 04.08.2025
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14:15 04.08.2025 (обновлено: 14:18 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/prezident-2033266076.html
Президент Австрии отказался от участия в климатической конференции
Президент Австрии отказался от участия в климатической конференции - РИА Новости, 04.08.2025
Президент Австрии отказался от участия в климатической конференции
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отказался от участия в климатической конференции COP30, которая пройдёт в ноябре в Бразилии из-за высоких расходов и РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:15:00+03:00
2025-08-04T14:18:00+03:00
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ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отказался от участия в климатической конференции COP30, которая пройдёт в ноябре в Бразилии из-за высоких расходов и бюджетных ограничений, сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на заявление канцелярии. "Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не примет участия в мировой климатической конференции COP30 в Бразилии в ноябре, как стало известно в воскресенье. В беседе с ORF причиной отказа была названа "бюджетная дисциплина". Учитывая запредельные цены и серьёзные логистические проблемы в месте проведения - городе Белен, этот отказ (отказ австрийского главы - ред.), вероятно, будет не единственным", - сообщил телеканал на своем портале. При этом в заявлении канцелярии президента говорится, что ван дер Беллен поддерживает климатическую конференцию, поскольку она является единственной международной платформой для борьбы с климатическим кризисом. "Впервые климатическая конференция проводится в районе тропических лесов, уничтожение которых является важным фактором глобального экологического и климатического кризиса". Тем не менее, президент, после тщательной оценки, принял решение в этом году не участвовать в высокоуровневом сегменте COP. Главная причина - сокращение бюджета, требующее жёсткой дисциплины от всех государственных органов, поясняет телеканал. "Из-за логистических сложностей, особенно высокие затраты на участие федерального президента в COP в этом году - вдобавок к уже направленной делегации - не вписываются в жёсткие рамки бюджета президентской канцелярии", - приводит телеканал цитату из заявления. Вместе с тем, на конференции будет присутствовать министр окружающей среды Австрии Норберт Точниг. "В условиях растущей международной напряжённости и конфликтов важно, как никогда, подать чёткий сигнал в пользу сотрудничества в области климатической политики", - прокомментировали в министерстве. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP30 - состоится в бразильском городе Белен с 10 по 21 ноября. Перед этим пройдет саммит глав государств и правительств - 6 и 7 ноября. Это будет первая климатическая конференция COP в сердце Амазонии - символический шаг, призванный сфокусировать внимание на критической роли лесов и уязвимости регионов, таких как Белен. Основные цели мероприятия: переговоры почти двух сотен стран о глобальных климатических действиях и ускорение выполнения Парижского соглашения. Парижское соглашение по климату принято в 2015 году. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно объединило усилия стран по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на 2 градуса к 2100 году.
https://ria.ru/20250803/es-2033101736.html
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в мире, австрия, бразилия, сша, александер ван дер беллен, оон
В мире, Австрия, Бразилия, США, Александер Ван дер Беллен, ООН
Президент Австрии отказался от участия в климатической конференции

Ван дер Беллен не поедет на климатическую конференцию из-за высоких расходов

© AP Photo / Heinz-Peter BaderПрезидент Австрии Александр ван дер Беллен
Президент Австрии Александр ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Президент Австрии Александр ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отказался от участия в климатической конференции COP30, которая пройдёт в ноябре в Бразилии из-за высоких расходов и бюджетных ограничений, сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на заявление канцелярии.
"Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не примет участия в мировой климатической конференции COP30 в Бразилии в ноябре, как стало известно в воскресенье. В беседе с ORF причиной отказа была названа "бюджетная дисциплина". Учитывая запредельные цены и серьёзные логистические проблемы в месте проведения - городе Белен, этот отказ (отказ австрийского главы - ред.), вероятно, будет не единственным", - сообщил телеканал на своем портале.
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При этом в заявлении канцелярии президента говорится, что ван дер Беллен поддерживает климатическую конференцию, поскольку она является единственной международной платформой для борьбы с климатическим кризисом. "Впервые климатическая конференция проводится в районе тропических лесов, уничтожение которых является важным фактором глобального экологического и климатического кризиса".
Тем не менее, президент, после тщательной оценки, принял решение в этом году не участвовать в высокоуровневом сегменте COP. Главная причина - сокращение бюджета, требующее жёсткой дисциплины от всех государственных органов, поясняет телеканал.
"Из-за логистических сложностей, особенно высокие затраты на участие федерального президента в COP в этом году - вдобавок к уже направленной делегации - не вписываются в жёсткие рамки бюджета президентской канцелярии", - приводит телеканал цитату из заявления.
Вместе с тем, на конференции будет присутствовать министр окружающей среды Австрии Норберт Точниг. "В условиях растущей международной напряжённости и конфликтов важно, как никогда, подать чёткий сигнал в пользу сотрудничества в области климатической политики", - прокомментировали в министерстве.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP30 - состоится в бразильском городе Белен с 10 по 21 ноября. Перед этим пройдет саммит глав государств и правительств - 6 и 7 ноября. Это будет первая климатическая конференция COP в сердце Амазонии - символический шаг, призванный сфокусировать внимание на критической роли лесов и уязвимости регионов, таких как Белен. Основные цели мероприятия: переговоры почти двух сотен стран о глобальных климатических действиях и ускорение выполнения Парижского соглашения.
Парижское соглашение по климату принято в 2015 году. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно объединило усилия стран по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на 2 градуса к 2100 году.
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