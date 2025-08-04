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Правительство направит еще 5,5 млрд рублей на новые зарядные станции - РИА Новости, 04.08.2025
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10:28 04.08.2025 (обновлено: 11:24 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/pravitelstvo-2033188056.html
Правительство направит еще 5,5 млрд рублей на новые зарядные станции
Правительство направит еще 5,5 млрд рублей на новые зарядные станции - РИА Новости, 04.08.2025
Правительство направит еще 5,5 млрд рублей на новые зарядные станции
Правительство России направит еще около 5,5 миллиардов рублей на создание в ближайшие три года около 2 тысяч новых зарядных станций и хабов для электромобилей,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:28:00+03:00
2025-08-04T11:24:00+03:00
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство России направит еще около 5,5 миллиардов рублей на создание в ближайшие три года около 2 тысяч новых зарядных станций и хабов для электромобилей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."В рамках профильного национального проекта направим дополнительно порядка 5,5 миллиардов рублей, чтобы в ближайшие три года было развернуто еще около 2 тысяч новых станций и хабов для электромобилей. Соответствующее распоряжение уже подписано", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он упомянул, что правительство реализует ряд мер, нацеленных на развитие специализированной транспортной инфраструктуры для электромобилей. Например, кабмин ранее выделил около 3,5 миллиардов рублей, чтобы частично компенсировать расходы бизнеса на закупку отечественных зарядных станций для быстрой зарядки машин, уточнил премьер. Благодаря этому количество таких станций в стране уже превысило 2 тысячи, добавил Мишустин."Важно активно развивать географию подобной инфраструктуры, чтобы владельцы таких машин по всей стране могли легко и удобно заряжать их, передвигаться. Это ключевой фактор, который как раз и стимулирует спрос на электромобили", - заключил премьер.Как уточняется в Telegram-канале кабмина, на создание новой зарядной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" направят около 5,7 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на компенсацию операторам ЭЗС части затрат на закупку и технологическое присоединение к электросетям нового оборудования, пояснили в правительстве. Решение позволит в ближайшие три года развернуть около 1,9 тысячи новых зарядных станций.
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россия, михаил мишустин, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Правительство направит еще 5,5 млрд рублей на новые зарядные станции

Правительство направит 5,5 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭлекромобиль заряжается в электрозарядном хабе
Элекромобиль заряжается в электрозарядном хабе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Элекромобиль заряжается в электрозарядном хабе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство России направит еще около 5,5 миллиардов рублей на создание в ближайшие три года около 2 тысяч новых зарядных станций и хабов для электромобилей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"В рамках профильного национального проекта направим дополнительно порядка 5,5 миллиардов рублей, чтобы в ближайшие три года было развернуто еще около 2 тысяч новых станций и хабов для электромобилей. Соответствующее распоряжение уже подписано", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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Он упомянул, что правительство реализует ряд мер, нацеленных на развитие специализированной транспортной инфраструктуры для электромобилей. Например, кабмин ранее выделил около 3,5 миллиардов рублей, чтобы частично компенсировать расходы бизнеса на закупку отечественных зарядных станций для быстрой зарядки машин, уточнил премьер. Благодаря этому количество таких станций в стране уже превысило 2 тысячи, добавил Мишустин.
"Важно активно развивать географию подобной инфраструктуры, чтобы владельцы таких машин по всей стране могли легко и удобно заряжать их, передвигаться. Это ключевой фактор, который как раз и стимулирует спрос на электромобили", - заключил премьер.
Как уточняется в Telegram-канале кабмина, на создание новой зарядной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" направят около 5,7 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на компенсацию операторам ЭЗС части затрат на закупку и технологическое присоединение к электросетям нового оборудования, пояснили в правительстве. Решение позволит в ближайшие три года развернуть около 1,9 тысячи новых зарядных станций.
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