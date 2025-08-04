https://ria.ru/20250804/poterpevshie-2033331690.html

Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"

Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025

Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"

Потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" допросят в суде во вторник, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:39:00+03:00

2025-08-04T18:39:00+03:00

2025-08-04T18:39:00+03:00

происшествия

красногорск

людмила айвар

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" допросят в суде во вторник, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших. "Завтра планируется начать допрос потерпевших", - сказала она. Как ранее определил суд, заседания по этому делу будут проводиться регулярно, несколько раз в неделю. На этой неделе слушания пройдут также во вторник и четверг. Сегодня по ходатайству следователя рассмотрение уголовного дела закрыли от СМИ и слушателей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250804/ombudsmen-2033324375.html

красногорск

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происшествия, красногорск, людмила айвар, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)