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Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025
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18:39 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/poterpevshie-2033331690.html
Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.08.2025
Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
Потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" допросят в суде во вторник, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:39:00+03:00
2025-08-04T18:39:00+03:00
происшествия
красногорск
людмила айвар
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" допросят в суде во вторник, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших. "Завтра планируется начать допрос потерпевших", - сказала она. Как ранее определил суд, заседания по этому делу будут проводиться регулярно, несколько раз в неделю. На этой неделе слушания пройдут также во вторник и четверг. Сегодня по ходатайству следователя рассмотрение уголовного дела закрыли от СМИ и слушателей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250804/ombudsmen-2033324375.html
красногорск
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происшествия, красногорск, людмила айвар, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Людмила Айвар, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат назвала дату допроса потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"

Потерпевших по делу о теракте в "Крокусе" допросят во вторник

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" допросят в суде во вторник, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.
"Завтра планируется начать допрос потерпевших", - сказала она.
Как ранее определил суд, заседания по этому делу будут проводиться регулярно, несколько раз в неделю. На этой неделе слушания пройдут также во вторник и четверг.
Сегодня по ходатайству следователя рассмотрение уголовного дела закрыли от СМИ и слушателей.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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18:05
 
ПроисшествияКрасногорскЛюдмила АйварКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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