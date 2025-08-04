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Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа" - РИА Новости, 04.08.2025
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20:41 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/postpredstvo-2033351908.html
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа"
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа" - РИА Новости, 04.08.2025
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа"
Постоянное представительство РФ при ООН проведет во вторник, 5 августа, неформальное заседание Совета Безопасности ООН (по "формуле Арриа") по теме "Провал... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:41:00+03:00
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россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ООН, 4 авг – РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ООН проведет во вторник, 5 августа, неформальное заседание Совета Безопасности ООН (по "формуле Арриа") по теме "Провал вооружённых сил Украины в Курской области", сообщили в российской миссии. &quot;Завтра - 5 августа - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по &quot;формуле Арриа&quot; на тему &quot;Провал вооружённых сил Украины в Курской области&quot;, – говорится в сообщении миссии РФ в Telegram-канале.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), совет безопасности оон
Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Безопасности ООН
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа"

Постпредство РФ при ООН проведет заседание Совбеза по формуле Арриа 5 августа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 4 авг – РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ООН проведет во вторник, 5 августа, неформальное заседание Совета Безопасности ООН (по "формуле Арриа") по теме "Провал вооружённых сил Украины в Курской области", сообщили в российской миссии.
«

"Завтра - 5 августа - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Провал вооружённых сил Украины в Курской области", – говорится в сообщении миссии РФ в Telegram-канале.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Россия поднимет тему "курской авантюры" ВСУ на заседании СБ ООН в августе
31 июля, 23:16
 
РоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Совет Безопасности ООН
 
 
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