https://ria.ru/20250804/postpredstvo-2033351908.html

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа"

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа" - РИА Новости, 04.08.2025

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа"

Постоянное представительство РФ при ООН проведет во вторник, 5 августа, неформальное заседание Совета Безопасности ООН (по "формуле Арриа") по теме "Провал... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:41:00+03:00

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2025-08-04T20:41:00+03:00

россия

курская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

оон

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 4 авг – РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ООН проведет во вторник, 5 августа, неформальное заседание Совета Безопасности ООН (по "формуле Арриа") по теме "Провал вооружённых сил Украины в Курской области", сообщили в российской миссии. "Завтра - 5 августа - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Провал вооружённых сил Украины в Курской области", – говорится в сообщении миссии РФ в Telegram-канале.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250731/rossija-2032731360.html

россия

курская область

украина

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Наталья Макарова

россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), совет безопасности оон