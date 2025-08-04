Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа"
Постпредство РФ при ООН проведет заседание Совбеза по формуле Арриа 5 августа
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 4 авг – РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ООН проведет во вторник, 5 августа, неформальное заседание Совета Безопасности ООН (по "формуле Арриа") по теме "Провал вооружённых сил Украины в Курской области", сообщили в российской миссии.
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"Завтра - 5 августа - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Провал вооружённых сил Украины в Курской области", – говорится в сообщении миссии РФ в Telegram-канале.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.