https://ria.ru/20250804/poslanie-2033182814.html

СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу

СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу - РИА Новости, 04.08.2025

СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу

Россия показала западным странам, что их вооружение устаревает против ее аналогов, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:02:00+03:00

2025-08-04T10:02:00+03:00

2025-08-04T10:02:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

рособоронэкспорт

нато

су-57

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998249209_0:110:3248:1937_1920x0_80_0_0_ad53b92d30834f76030a4741bf269723.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия показала западным странам, что их вооружение устаревает против ее аналогов, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico."Послание ясное: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского вооружения. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что в НАТО боятся российского истребителя Су-57, поскольку он становится все большей угрозой для западных самолетов.В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20250804/granitsa-2033172636.html

https://ria.ru/20250803/sovet-2033106736.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, рособоронэкспорт, нато, су-57