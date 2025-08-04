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СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу - РИА Новости, 04.08.2025
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10:02 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/poslanie-2033182814.html
СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу
СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу
Россия показала западным странам, что их вооружение устаревает против ее аналогов, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. РИА Новости, 04.08.2025
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в мире
россия
украина
москва
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия показала западным странам, что их вооружение устаревает против ее аналогов, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico."Послание ясное: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского вооружения. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что в НАТО боятся российского истребителя Су-57, поскольку он становится все большей угрозой для западных самолетов.В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20250804/granitsa-2033172636.html
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в мире, россия, украина, москва, рособоронэкспорт, нато, су-57
В мире, Россия, Украина, Москва, Рособоронэкспорт, НАТО, Су-57
СМИ рассказали, какое новое послание Россия оставила Западу

L’Antidiplomatico: Россия продемонстрировала Западу, что его оружие устаревает

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия показала западным странам, что их вооружение устаревает против ее аналогов, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
«
"Послание ясное: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского вооружения. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее", — говорится в публикации.
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Обозреватель отметил, что в НАТО боятся российского истребителя Су-57, поскольку он становится все большей угрозой для западных самолетов.
В мае представитель "Рособоронэкспорта" сообщил РИА Новости, что в Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта, фактически сделав ее электронным вторым пилотом самолета.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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