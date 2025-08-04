https://ria.ru/20250804/pomosch-2033222952.html

Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь

Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.08.2025

Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям доставили более 12 тонн... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:09:00+03:00

2025-08-04T12:09:00+03:00

2025-08-04T12:09:00+03:00

россия

донецкая народная республика

запорожская область

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям доставили более 12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "В ходе гуманитарной поездки по Запорожской области и Донецкой Народной Республике сотрудники моего аппарата совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям привезли более 12 тонн гуманитарного груза для жителей пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов", - написала она в своем Telegram-канале. Гражданам, размещенным в ПВР, привезли средства гигиены, матрасы, подушки, постельное белье и питьевую воду. Кроме того, вода также адресно была направлена в один из детских садов Донецка. "Скоро фуры с питьевой водой от благотворителей со всей России под эгидой уполномоченного прибудут в Донецк для распределения между наиболее нуждающимися в ней жителями города", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033214580.html

https://ria.ru/20250801/svo-2032809301.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, татьяна москалькова