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Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.08.2025
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12:09 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/pomosch-2033222952.html
Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь
Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.08.2025
Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям доставили более 12 тонн... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:09:00+03:00
2025-08-04T12:09:00+03:00
россия
донецкая народная республика
запорожская область
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям доставили более 12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "В ходе гуманитарной поездки по Запорожской области и Донецкой Народной Республике сотрудники моего аппарата совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям привезли более 12 тонн гуманитарного груза для жителей пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов", - написала она в своем Telegram-канале. Гражданам, размещенным в ПВР, привезли средства гигиены, матрасы, подушки, постельное белье и питьевую воду. Кроме того, вода также адресно была направлена в один из детских садов Донецка. "Скоро фуры с питьевой водой от благотворителей со всей России под эгидой уполномоченного прибудут в Донецк для распределения между наиболее нуждающимися в ней жителями города", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033214580.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, татьяна москалькова
Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Татьяна Москалькова
Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь

Аппарат Москальковой доставил более 12 тонн гумпомощи жителям ДНР и Запорожья

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям доставили более 12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"В ходе гуманитарной поездки по Запорожской области и Донецкой Народной Республике сотрудники моего аппарата совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям привезли более 12 тонн гуманитарного груза для жителей пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов", - написала она в своем Telegram-канале.
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Гражданам, размещенным в ПВР, привезли средства гигиены, матрасы, подушки, постельное белье и питьевую воду. Кроме того, вода также адресно была направлена в один из детских садов Донецка.
"Скоро фуры с питьевой водой от благотворителей со всей России под эгидой уполномоченного прибудут в Донецк для распределения между наиболее нуждающимися в ней жителями города", - добавила Москалькова.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьТатьяна Москалькова
 
 
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