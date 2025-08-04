Жителям ДНР и Запорожской области доставили гуманитарную помощь
Аппарат Москальковой доставил более 12 тонн гумпомощи жителям ДНР и Запорожья
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям доставили более 12 тонн гуманитарной помощи жителям пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"В ходе гуманитарной поездки по Запорожской области и Донецкой Народной Республике сотрудники моего аппарата совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям привезли более 12 тонн гуманитарного груза для жителей пунктов временного размещения и освобожденных населенных пунктов", - написала она в своем Telegram-канале.
Гражданам, размещенным в ПВР, привезли средства гигиены, матрасы, подушки, постельное белье и питьевую воду. Кроме того, вода также адресно была направлена в один из детских садов Донецка.
"Скоро фуры с питьевой водой от благотворителей со всей России под эгидой уполномоченного прибудут в Донецк для распределения между наиболее нуждающимися в ней жителями города", - добавила Москалькова.