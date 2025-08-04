Рейтинг@Mail.ru
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 04.08.2025 (обновлено: 14:48 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/pomosch-2033188184.html
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование - РИА Новости, 04.08.2025
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование
Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:29:00+03:00
2025-08-04T14:48:00+03:00
россия
украина
брянская область
михаил мишустин
общество
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателей причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей. С начала года направили на эти цели свыше двух миллиардов рублей, благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы &lt;...&gt; и необходимые оборотные средства", — рассказал он на совещании.Как отметил премьер, в Курской, Белгородской и Брянской областях сохраняются непростые условия для ведения бизнеса. По этой причине там действуют различные меры стимулирования, среди них:Кроме того, правительство направит 11 субъектам более 16,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных автотрасс. Это касается и трех приграничных регионов. Финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов.Мишустин отдельно затронул меры поддержки Курской области."Выделим &lt;...&gt; еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости", — указал он.По поручению президента работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов ведется постоянно и носит комплексный характер, резюмировал глава правительства.
https://ria.ru/20250708/pravitelstvo-2027823577.html
https://realty.ria.ru/20250620/khusnullin-2024168166.html
россия
украина
брянская область
белгородская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брянская область, михаил мишустин, общество, белгородская область, курская область
Россия, Украина, Брянская область, Михаил Мишустин, Общество, Белгородская область, Курская область
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование

Кабмин направит 500 млн руб на помощь бизнесу в граничащих с Украиной регионах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателей причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей. С начала года направили на эти цели свыше двух миллиардов рублей, благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы <...> и необходимые оборотные средства", — рассказал он на совещании.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах
8 июля, 09:06
Как отметил премьер, в Курской, Белгородской и Брянской областях сохраняются непростые условия для ведения бизнеса. По этой причине там действуют различные меры стимулирования, среди них:
  • отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций;
  • льготы по лизингу оборудования;
  • свободные экономические зоны с преференциями для предпринимателей.
Кроме того, правительство направит 11 субъектам более 16,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных автотрасс. Это касается и трех приграничных регионов. Финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов.
Мишустин отдельно затронул меры поддержки Курской области.
"Выделим <...> еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости", — указал он.
По поручению президента работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов ведется постоянно и носит комплексный характер, резюмировал глава правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Хуснуллин: расширение ипотеки 2% в приграничных регионах прорабатывается
20 июня, 12:02
 
РоссияУкраинаБрянская областьМихаил МишустинОбществоБелгородская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала