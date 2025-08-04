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Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование - РИА Новости, 04.08.2025
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование
Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:29:00+03:00
2025-08-04T10:29:00+03:00
2025-08-04T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателей причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей. С начала года направили на эти цели свыше двух миллиардов рублей, благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы <...> и необходимые оборотные средства", — рассказал он на совещании.Как отметил премьер, в Курской, Белгородской и Брянской областях сохраняются непростые условия для ведения бизнеса. По этой причине там действуют различные меры стимулирования, среди них:Кроме того, правительство направит 11 субъектам более 16,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных автотрасс. Это касается и трех приграничных регионов. Финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов.Мишустин отдельно затронул меры поддержки Курской области."Выделим <...> еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости", — указал он.По поручению президента работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов ведется постоянно и носит комплексный характер, резюмировал глава правительства.
https://ria.ru/20250708/pravitelstvo-2027823577.html
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россия, украина, брянская область, михаил мишустин, общество, белгородская область, курская область
Россия, Украина, Брянская область, Михаил Мишустин, Общество, Белгородская область, Курская область
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование
Кабмин направит 500 млн руб на помощь бизнесу в граничащих с Украиной регионах
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателей причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей. С начала года направили на эти цели свыше двух миллиардов рублей, благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы <...> и необходимые оборотные средства", — рассказал он на совещании.
Как отметил премьер, в Курской, Белгородской и Брянской областях
сохраняются непростые условия для ведения бизнеса. По этой причине там действуют различные меры стимулирования, среди них:
- отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций;
- льготы по лизингу оборудования;
- свободные экономические зоны с преференциями для предпринимателей.
Кроме того, правительство направит 11 субъектам более 16,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных автотрасс. Это касается и трех приграничных регионов. Финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов.
Мишустин отдельно затронул меры поддержки Курской области.
"Выделим <...> еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости", — указал он.
По поручению президента работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов ведется постоянно и носит комплексный характер, резюмировал глава правительства.