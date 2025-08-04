https://ria.ru/20250804/pomosch-2033188184.html

Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование

Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование - РИА Новости, 04.08.2025

Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование

Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:29:00+03:00

2025-08-04T10:29:00+03:00

2025-08-04T14:48:00+03:00

россия

украина

брянская область

михаил мишустин

общество

белгородская область

курская область

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство направит более полумиллиарда рублей на помощь бизнесу в регионах, граничащих с Украиной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателей причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей. С начала года направили на эти цели свыше двух миллиардов рублей, благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы <...> и необходимые оборотные средства", — рассказал он на совещании.Как отметил премьер, в Курской, Белгородской и Брянской областях сохраняются непростые условия для ведения бизнеса. По этой причине там действуют различные меры стимулирования, среди них:Кроме того, правительство направит 11 субъектам более 16,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных автотрасс. Это касается и трех приграничных регионов. Финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов.Мишустин отдельно затронул меры поддержки Курской области."Выделим <...> еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости", — указал он.По поручению президента работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов ведется постоянно и носит комплексный характер, резюмировал глава правительства.

https://ria.ru/20250708/pravitelstvo-2027823577.html

https://realty.ria.ru/20250620/khusnullin-2024168166.html

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россия, украина, брянская область, михаил мишустин, общество, белгородская область, курская область