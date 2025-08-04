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Польша начала эксгумацию останков польских солдат, погибших во Львове - РИА Новости, 04.08.2025
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14:39 04.08.2025 (обновлено: 14:40 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/polsha-2033272885.html
Польша начала эксгумацию останков польских солдат, погибших во Львове
Польша начала эксгумацию останков польских солдат, погибших во Львове - РИА Новости, 04.08.2025
Польша начала эксгумацию останков польских солдат, погибших во Львове
Польша начала эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году в украинском Львове, сообщило агентство IAR. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:39:00+03:00
2025-08-04T14:40:00+03:00
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ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Польша начала эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году в украинском Львове, сообщило агентство IAR. "Во Львове начались эксгумации польских солдат. Работы ведутся на бывшем кладбище в Збойске. Цель польско-украинской экспедиции — перезахоронение останков солдат Войска Польского. Воины погибли в 1939 году, обороняя Львов от немецких войск. Они были представителями разных национальностей", - говорится в сообщении. Ожидается, что эксгумационные работы продлятся до 30 августа. Это последняя на Украине поисковая операция с участием поляков. Полевой этап эксгумационных работ в украинском селе Пужники Тернопольской области завершился в мае. Были обнаружены останки 42 человек - жертв Волынской резни. В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250728/ukraina-2032030094.html
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в мире, украина, польша, львов, кароль навроцкий, владимир зеленский
В мире, Украина, Польша, Львов, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский
Польша начала эксгумацию останков польских солдат, погибших во Львове

Польша начала эксгумацию останков погибших во Львове в 1939 году польских солдат

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Польша начала эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году в украинском Львове, сообщило агентство IAR.
"Во Львове начались эксгумации польских солдат. Работы ведутся на бывшем кладбище в Збойске. Цель польско-украинской экспедиции — перезахоронение останков солдат Войска Польского. Воины погибли в 1939 году, обороняя Львов от немецких войск. Они были представителями разных национальностей", - говорится в сообщении.
Ожидается, что эксгумационные работы продлятся до 30 августа. Это последняя на Украине поисковая операция с участием поляков. Полевой этап эксгумационных работ в украинском селе Пужники Тернопольской области завершился в мае. Были обнаружены останки 42 человек - жертв Волынской резни.
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенная в России террористическая организация
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