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"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева - РИА Новости, 04.08.2025
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08:00 04.08.2025 (обновлено: 08:03 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/podpole-2032848954.html
"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева
"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева - РИА Новости, 04.08.2025
"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева
"Удары по ТЦК дали уникальный эффект — их поддерживают не только те, кто ждет прихода России, но и те украинцы, которые к нам особых симпатий не испытывают", —... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:00:00+03:00
2025-08-04T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Давид Нармания. "Удары по ТЦК дали уникальный эффект — их поддерживают не только те, кто ждет прихода России, но и те украинцы, которые к нам особых симпатий не испытывают", — отмечает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Однако, по его словам, киевские власти достаточно быстро нашли решение этой проблемы. О том, как в обществе и армии воспринимают протесты против Зеленского, почему офицеры ВСУ не пытаются бороться с дезертирством и кому на Украине жить хорошо, — в материале РИА Новости."Такие же пленные""Каждый ракетный обстрел, каждый дроновый удар — это всегда активная реакция от наших сторонников на Украине. Они пишут, куда именно попали, какие еще важные объекты есть в их городах. Особенно положительно воспринимают удары по ТЦК. Просят, чтобы били по РОВД, которые работают в связке с людоловами, по судам, обслуживающим киевский режим", — продолжает Лебедев.В Киеве быстро поняли, что последствия такой поддержки российских атак могут быть катастрофическими. И решили действовать — в традиционной для режима манере.&quot;В одном из сел Николаевской области использовали здание интерната, — рассказывает подпольщик. — Там живут беженцы. Они на верхних этажах, а военкомы — на первом. В Сумской и Днепропетровской областях ТЦК перенесли в районную больницу. И есть информация, что в Запорожье и Полтаве прикрываются пленными — живой щит. А сами украинцы шутят, что они такие же пленные, как и наши солдаты, которых там держат&quot;.Недовольство действиями ТЦК продолжает усиливаться — люди пытаются объединиться, чтобы хоть как-то защититься, добавляет Лебедев. Женщины и пенсионеры, которые сидят на лавочках во дворах, очень внимательно относятся к незнакомым людям и автомобилям. Как только кто-то подозрительный появляется поблизости, об этом сразу сообщается в домовой чат в Telegram.Именно поэтому мерами по защите военкомов на Банковой не ограничиваются. Репрессии против инакомыслящих, по словам подпольщика, ужесточились. Участники сопротивления сообщают ему о том, что в Одессе и Харькове во дворах замечают спортивного вида мужчин, которые подчеркнуто вежливо общаются.&quot;Вытягивают бабушек на разговор, подбивают на откровения фразами в духе &quot;Вот если Россия придет, лучше же будет?&quot;. И собирают информацию. Пожилые люди доверчивые — нет-нет, да и обмолвятся: &quot;А вот соседка поддерживает связь с братом, он в России живет, рассказывает ей то-то и то-то&quot;. Многие потом попадают в тюрьму&quot;, — объясняет Лебедев.Не их протестРепрессии — одна из ключевых причин, по которым, по мнению собеседника РИА Новости, шансы на революцию на Украине крайне малы. И каких-то особых ожиданий от протестов в связи с попыткой Зеленского устранить Национальное антикоррупционное бюро ни у кого не было.&quot;Запад действительно может поменять власть в Киеве — судьба Зеленского, как и Ермака, под вопросом, — уточняет подпольщик. — Но на Банковой, само собой, этого хотят избежать. Собственно, несостоявшаяся ликвидация НАБУ — это одновременно попытка Зеленского избавиться от чрезмерного контроля Запада над финансовыми потоками и от лишних людей на Украине, с которыми нужно было делиться. Он, конечно, не желает отчитываться — потому что сделать это попросту не в состоянии&quot;.Несмотря на яркую телевизионную картинку, моментально подхваченную западными СМИ, на Украине ажиотажа недавние протесты не вызвали, добавляет Лебедев. Общество восприняло их как внутриполитическую борьбу, за которой можно лишь безучастно наблюдать.&quot;Сейчас у тех, кто никак не связан с ВСУ, силовыми структурами или ВПК, главная задача — выжить. Средний класс на Украине попросту вымирает. Особенно плохи дела у бюджетников, — говорит подпольщик. — Из Запорожья поступала информация, что за последние три месяца учителям до сих пор не пришла зарплата. Была лишь разовая выплата в 1600 гривен (около 3100 рублей. — Прим. ред.)&quot;.Не защитники, а бремяАрмию протесты тоже не затронули, несмотря на истощение."Там нет ни отпусков, ни ротаций, из солдат попросту выжимают все соки, они очень устали от войны, — объясняет Лебедев. — Но здесь важно одно обстоятельство: передовую насыщают бойцами старше 40-45 лет. В Киеве понимают: после войны они уже выйдут из экономически активного возраста, это бремя для страны с фактически уничтоженной экономикой. Поэтому их не щадят ни власти, ни офицеры".По его словам, на ЛБС таких солдат процентов 80%. Остальные — более привилегированные бойцы 30-35 лет. Лучше подготовлены, это костяк подразделения. А большую часть и вовсе держат в резерве.Из-за этого ВСУ, хоть и несут существенные потери, не сильно проседают в качестве.Отдельная проблема — дезертирство."Бегут как из тренировочных лагерей — одному из моих информаторов это удалось, — так и с передовой. На ЛБС скрываются в дачных поселках. Их не особо ищут. Дело в том, что офицеры получают за солдат зарплату, изъятие банковских карточек — распространенная практика в ВСУ. И подавать в СОЧ или дезертиры не спешат", — объясняет Лебедев.Разделение на "сорта" касается не только украинцев, но и наемников.&quot;К выходцам из Латинской Америки отношение максимально наплевательское. О них никто не беспокоится. То же с наемниками из Средней Азии&quot;, — утверждает координатор подполья.Европейцы — другое дело. Этих стараются беречь — большинство из них на порядок лучше подготовлены и оснащены."Наемники из западных стран недавно появились и в Харькове", — добавляет Лебедев.Говорить, что усталость от войны на Украине достигла предела, по его мнению, не стоит.&quot;Конечно, есть те, кто хочет мира любой ценой. Но немало и желающих продолжения конфликта. Что важно — это костяк армии. Те самые 30-летние и офицеры. У них хорошие по украинским меркам зарплаты, а деньги очень мотивируют. Да, можно погибнуть, но ведь каждый надеется, что эта участь обойдет его стороной”, — рассуждает собеседник РИА Новости.А вот семьям в случае гибели вэсэушника рассчитывать не на что."Компенсации практически не выплачиваются. Подавляющее большинство числятся пропавшими без вести. Даже если удастся доказать гибель, деньги получить сложно. Причем если солдат не погиб в бою, а скончался, к примеру, в госпитале, сумма в семь раз меньше. Естественно, оформляют потери преимущественно именно так. Мертвые солдаты слишком дорого обходились бы Киеву, на них предпочитают экономить", — объясняет Лебедев.По его словам, вся Украина превратилась в военный лагерь."Это больше не государство, а гальванизированный труп, признаки жизни в котором поддерживаются исключительно за счет западной поддержки", — отмечает он.Из-за этого, считает координатор подполья, желание населения продолжать войну не играет существенной роли. Определяющий фактор — стремление Запада использовать все ресурсы киевского режима для того, чтобы ослабить Россию. И будущее украинцев мало волнует их союзников.
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Давид Нармания
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, донбасс, днр, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Донбасс, ДНР, Спецоперация
"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева

Координатор подполья Лебедев: Киев прикрывает ТЦК беженцами и больницами

© Getty Images / Anadolu/Narciso ContrerasСотрудники ТЦК патрулируют улицы
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Narciso Contreras
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Давид Нармания
Давид Нармания
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Давид Нармания. "Удары по ТЦК дали уникальный эффект — их поддерживают не только те, кто ждет прихода России, но и те украинцы, которые к нам особых симпатий не испытывают", — отмечает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Однако, по его словам, киевские власти достаточно быстро нашли решение этой проблемы. О том, как в обществе и армии воспринимают протесты против Зеленского, почему офицеры ВСУ не пытаются бороться с дезертирством и кому на Украине жить хорошо, — в материале РИА Новости.

"Такие же пленные"

"Каждый ракетный обстрел, каждый дроновый удар — это всегда активная реакция от наших сторонников на Украине. Они пишут, куда именно попали, какие еще важные объекты есть в их городах. Особенно положительно воспринимают удары по ТЦК. Просят, чтобы били по РОВД, которые работают в связке с людоловами, по судам, обслуживающим киевский режим", — продолжает Лебедев.
В Киеве быстро поняли, что последствия такой поддержки российских атак могут быть катастрофическими. И решили действовать — в традиционной для режима манере.
«

"В одном из сел Николаевской области использовали здание интерната, — рассказывает подпольщик. — Там живут беженцы. Они на верхних этажах, а военкомы — на первом. В Сумской и Днепропетровской областях ТЦК перенесли в районную больницу. И есть информация, что в Запорожье и Полтаве прикрываются пленными — живой щит. А сами украинцы шутят, что они такие же пленные, как и наши солдаты, которых там держат".

© РИА НовостиСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости
Сергей Лебедев
Недовольство действиями ТЦК продолжает усиливаться — люди пытаются объединиться, чтобы хоть как-то защититься, добавляет Лебедев. Женщины и пенсионеры, которые сидят на лавочках во дворах, очень внимательно относятся к незнакомым людям и автомобилям. Как только кто-то подозрительный появляется поблизости, об этом сразу сообщается в домовой чат в Telegram.
Именно поэтому мерами по защите военкомов на Банковой не ограничиваются. Репрессии против инакомыслящих, по словам подпольщика, ужесточились. Участники сопротивления сообщают ему о том, что в Одессе и Харькове во дворах замечают спортивного вида мужчин, которые подчеркнуто вежливо общаются.
«

"Вытягивают бабушек на разговор, подбивают на откровения фразами в духе "Вот если Россия придет, лучше же будет?". И собирают информацию. Пожилые люди доверчивые — нет-нет, да и обмолвятся: "А вот соседка поддерживает связь с братом, он в России живет, рассказывает ей то-то и то-то". Многие потом попадают в тюрьму", — объясняет Лебедев.

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина

Не их протест

Репрессии — одна из ключевых причин, по которым, по мнению собеседника РИА Новости, шансы на революцию на Украине крайне малы. И каких-то особых ожиданий от протестов в связи с попыткой Зеленского устранить Национальное антикоррупционное бюро ни у кого не было.
«

"Запад действительно может поменять власть в Киеве — судьба Зеленского, как и Ермака, под вопросом, — уточняет подпольщик. — Но на Банковой, само собой, этого хотят избежать. Собственно, несостоявшаяся ликвидация НАБУ — это одновременно попытка Зеленского избавиться от чрезмерного контроля Запада над финансовыми потоками и от лишних людей на Украине, с которыми нужно было делиться. Он, конечно, не желает отчитываться — потому что сделать это попросту не в состоянии".

© Getty Images / AnadoluСотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Getty Images / Anadolu
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина
Несмотря на яркую телевизионную картинку, моментально подхваченную западными СМИ, на Украине ажиотажа недавние протесты не вызвали, добавляет Лебедев. Общество восприняло их как внутриполитическую борьбу, за которой можно лишь безучастно наблюдать.
«

"Сейчас у тех, кто никак не связан с ВСУ, силовыми структурами или ВПК, главная задача — выжить. Средний класс на Украине попросту вымирает. Особенно плохи дела у бюджетников, — говорит подпольщик. — Из Запорожья поступала информация, что за последние три месяца учителям до сих пор не пришла зарплата. Была лишь разовая выплата в 1600 гривен (около 3100 рублей. — Прим. ред.)".

© Getty Images / AnadoluМитинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств на Украине
Митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств на Украине - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Getty Images / Anadolu
Митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств на Украине

Не защитники, а бремя

Армию протесты тоже не затронули, несмотря на истощение.
"Там нет ни отпусков, ни ротаций, из солдат попросту выжимают все соки, они очень устали от войны, — объясняет Лебедев. — Но здесь важно одно обстоятельство: передовую насыщают бойцами старше 40-45 лет. В Киеве понимают: после войны они уже выйдут из экономически активного возраста, это бремя для страны с фактически уничтоженной экономикой. Поэтому их не щадят ни власти, ни офицеры".
По его словам, на ЛБС таких солдат процентов 80%. Остальные — более привилегированные бойцы 30-35 лет. Лучше подготовлены, это костяк подразделения. А большую часть и вовсе держат в резерве.
Из-за этого ВСУ, хоть и несут существенные потери, не сильно проседают в качестве.
© Getty Images / AnadoluУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинский военнослужащий
Отдельная проблема — дезертирство.
"Бегут как из тренировочных лагерей — одному из моих информаторов это удалось, — так и с передовой. На ЛБС скрываются в дачных поселках. Их не особо ищут. Дело в том, что офицеры получают за солдат зарплату, изъятие банковских карточек — распространенная практика в ВСУ. И подавать в СОЧ или дезертиры не спешат", — объясняет Лебедев.
Разделение на "сорта" касается не только украинцев, но и наемников.
«

"К выходцам из Латинской Америки отношение максимально наплевательское. О них никто не беспокоится. То же с наемниками из Средней Азии", — утверждает координатор подполья.

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинский военнослужащий
Европейцы — другое дело. Этих стараются беречь — большинство из них на порядок лучше подготовлены и оснащены.
"Наемники из западных стран недавно появились и в Харькове", — добавляет Лебедев.
Говорить, что усталость от войны на Украине достигла предела, по его мнению, не стоит.
«

"Конечно, есть те, кто хочет мира любой ценой. Но немало и желающих продолжения конфликта. Что важно — это костяк армии. Те самые 30-летние и офицеры. У них хорошие по украинским меркам зарплаты, а деньги очень мотивируют. Да, можно погибнуть, но ведь каждый надеется, что эта участь обойдет его стороной”, — рассуждает собеседник РИА Новости.

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий
А вот семьям в случае гибели вэсэушника рассчитывать не на что.
"Компенсации практически не выплачиваются. Подавляющее большинство числятся пропавшими без вести. Даже если удастся доказать гибель, деньги получить сложно. Причем если солдат не погиб в бою, а скончался, к примеру, в госпитале, сумма в семь раз меньше. Естественно, оформляют потери преимущественно именно так. Мертвые солдаты слишком дорого обходились бы Киеву, на них предпочитают экономить", — объясняет Лебедев.
По его словам, вся Украина превратилась в военный лагерь.
© Getty Images / AnadoluУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинские военнослужащие
"Это больше не государство, а гальванизированный труп, признаки жизни в котором поддерживаются исключительно за счет западной поддержки", — отмечает он.
Из-за этого, считает координатор подполья, желание населения продолжать войну не играет существенной роли. Определяющий фактор — стремление Запада использовать все ресурсы киевского режима для того, чтобы ослабить Россию. И будущее украинцев мало волнует их союзников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныДонбассДНРСпецоперация
 
 
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