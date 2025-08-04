https://ria.ru/20250804/podpole-2032848954.html

"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева

"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева - РИА Новости, 04.08.2025

"Нашли выход". Координатор подполья рассказал о неожиданном решении Киева

"Удары по ТЦК дали уникальный эффект — их поддерживают не только те, кто ждет прихода России, но и те украинцы, которые к нам особых симпатий не испытывают", —... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:00:00+03:00

2025-08-04T08:00:00+03:00

2025-08-04T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Давид Нармания. "Удары по ТЦК дали уникальный эффект — их поддерживают не только те, кто ждет прихода России, но и те украинцы, которые к нам особых симпатий не испытывают", — отмечает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Однако, по его словам, киевские власти достаточно быстро нашли решение этой проблемы. О том, как в обществе и армии воспринимают протесты против Зеленского, почему офицеры ВСУ не пытаются бороться с дезертирством и кому на Украине жить хорошо, — в материале РИА Новости."Такие же пленные""Каждый ракетный обстрел, каждый дроновый удар — это всегда активная реакция от наших сторонников на Украине. Они пишут, куда именно попали, какие еще важные объекты есть в их городах. Особенно положительно воспринимают удары по ТЦК. Просят, чтобы били по РОВД, которые работают в связке с людоловами, по судам, обслуживающим киевский режим", — продолжает Лебедев.В Киеве быстро поняли, что последствия такой поддержки российских атак могут быть катастрофическими. И решили действовать — в традиционной для режима манере."В одном из сел Николаевской области использовали здание интерната, — рассказывает подпольщик. — Там живут беженцы. Они на верхних этажах, а военкомы — на первом. В Сумской и Днепропетровской областях ТЦК перенесли в районную больницу. И есть информация, что в Запорожье и Полтаве прикрываются пленными — живой щит. А сами украинцы шутят, что они такие же пленные, как и наши солдаты, которых там держат".Недовольство действиями ТЦК продолжает усиливаться — люди пытаются объединиться, чтобы хоть как-то защититься, добавляет Лебедев. Женщины и пенсионеры, которые сидят на лавочках во дворах, очень внимательно относятся к незнакомым людям и автомобилям. Как только кто-то подозрительный появляется поблизости, об этом сразу сообщается в домовой чат в Telegram.Именно поэтому мерами по защите военкомов на Банковой не ограничиваются. Репрессии против инакомыслящих, по словам подпольщика, ужесточились. Участники сопротивления сообщают ему о том, что в Одессе и Харькове во дворах замечают спортивного вида мужчин, которые подчеркнуто вежливо общаются."Вытягивают бабушек на разговор, подбивают на откровения фразами в духе "Вот если Россия придет, лучше же будет?". И собирают информацию. Пожилые люди доверчивые — нет-нет, да и обмолвятся: "А вот соседка поддерживает связь с братом, он в России живет, рассказывает ей то-то и то-то". Многие потом попадают в тюрьму", — объясняет Лебедев.Не их протестРепрессии — одна из ключевых причин, по которым, по мнению собеседника РИА Новости, шансы на революцию на Украине крайне малы. И каких-то особых ожиданий от протестов в связи с попыткой Зеленского устранить Национальное антикоррупционное бюро ни у кого не было."Запад действительно может поменять власть в Киеве — судьба Зеленского, как и Ермака, под вопросом, — уточняет подпольщик. — Но на Банковой, само собой, этого хотят избежать. Собственно, несостоявшаяся ликвидация НАБУ — это одновременно попытка Зеленского избавиться от чрезмерного контроля Запада над финансовыми потоками и от лишних людей на Украине, с которыми нужно было делиться. Он, конечно, не желает отчитываться — потому что сделать это попросту не в состоянии".Несмотря на яркую телевизионную картинку, моментально подхваченную западными СМИ, на Украине ажиотажа недавние протесты не вызвали, добавляет Лебедев. Общество восприняло их как внутриполитическую борьбу, за которой можно лишь безучастно наблюдать."Сейчас у тех, кто никак не связан с ВСУ, силовыми структурами или ВПК, главная задача — выжить. Средний класс на Украине попросту вымирает. Особенно плохи дела у бюджетников, — говорит подпольщик. — Из Запорожья поступала информация, что за последние три месяца учителям до сих пор не пришла зарплата. Была лишь разовая выплата в 1600 гривен (около 3100 рублей. — Прим. ред.)".Не защитники, а бремяАрмию протесты тоже не затронули, несмотря на истощение."Там нет ни отпусков, ни ротаций, из солдат попросту выжимают все соки, они очень устали от войны, — объясняет Лебедев. — Но здесь важно одно обстоятельство: передовую насыщают бойцами старше 40-45 лет. В Киеве понимают: после войны они уже выйдут из экономически активного возраста, это бремя для страны с фактически уничтоженной экономикой. Поэтому их не щадят ни власти, ни офицеры".По его словам, на ЛБС таких солдат процентов 80%. Остальные — более привилегированные бойцы 30-35 лет. Лучше подготовлены, это костяк подразделения. А большую часть и вовсе держат в резерве.Из-за этого ВСУ, хоть и несут существенные потери, не сильно проседают в качестве.Отдельная проблема — дезертирство."Бегут как из тренировочных лагерей — одному из моих информаторов это удалось, — так и с передовой. На ЛБС скрываются в дачных поселках. Их не особо ищут. Дело в том, что офицеры получают за солдат зарплату, изъятие банковских карточек — распространенная практика в ВСУ. И подавать в СОЧ или дезертиры не спешат", — объясняет Лебедев.Разделение на "сорта" касается не только украинцев, но и наемников."К выходцам из Латинской Америки отношение максимально наплевательское. О них никто не беспокоится. То же с наемниками из Средней Азии", — утверждает координатор подполья.Европейцы — другое дело. Этих стараются беречь — большинство из них на порядок лучше подготовлены и оснащены."Наемники из западных стран недавно появились и в Харькове", — добавляет Лебедев.Говорить, что усталость от войны на Украине достигла предела, по его мнению, не стоит."Конечно, есть те, кто хочет мира любой ценой. Но немало и желающих продолжения конфликта. Что важно — это костяк армии. Те самые 30-летние и офицеры. У них хорошие по украинским меркам зарплаты, а деньги очень мотивируют. Да, можно погибнуть, но ведь каждый надеется, что эта участь обойдет его стороной”, — рассуждает собеседник РИА Новости.А вот семьям в случае гибели вэсэушника рассчитывать не на что."Компенсации практически не выплачиваются. Подавляющее большинство числятся пропавшими без вести. Даже если удастся доказать гибель, деньги получить сложно. Причем если солдат не погиб в бою, а скончался, к примеру, в госпитале, сумма в семь раз меньше. Естественно, оформляют потери преимущественно именно так. Мертвые солдаты слишком дорого обходились бы Киеву, на них предпочитают экономить", — объясняет Лебедев.По его словам, вся Украина превратилась в военный лагерь."Это больше не государство, а гальванизированный труп, признаки жизни в котором поддерживаются исключительно за счет западной поддержки", — отмечает он.Из-за этого, считает координатор подполья, желание населения продолжать войну не играет существенной роли. Определяющий фактор — стремление Запада использовать все ресурсы киевского режима для того, чтобы ослабить Россию. И будущее украинцев мало волнует их союзников.

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, донбасс, днр, спецоперация